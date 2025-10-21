Komarji prvič na Islandiji, znanstveniki potrdili tri primerke

Na Islandiji so prvič odkrili komarje. Trije primerki so se nahajali na enem redkih območij na svetu brez komarjev. Takšna je le še Antarktika, invazivne vrste pa se zaradi segrevanja pomikajo tudi proti ostalim severnim državam.

Znanstveniki so že nekaj časa napovedovali, da bi se komarji lahko naselili na Islandiji, saj je tam veliko gnezditvenih habitatov, kot so močvirja in ribniki. Vendar pa številne vrste ne bodo mogle preživeti ostrega podnebja. Islandija se segreva štirikrat hitreje kot preostali del severne poloble. Ledeniki se rušijo, v vodah države pa so našli ribe iz toplejših, južnih podnebij, kot je skuša.

Komar FOTO: Profimedia icon-expand

Ob globalnem segrevanju so po vsem svetu našli več vrst komarjev. V Združenem kraljestvu so letos našli jajčeca egiptovskega komarja, v Kentu pa azijskega tigrastega komarja. To so invazivne vrste, ki lahko širijo številne tropske bolezni, kot je poročal Guardian. Matthías Alfresson, entomolog na Islandskem naravoslovnem inštitutu, je potrdil tamkajšnje ugotovitve. Komarje je identificiral, potem ko mu jih je poslal državni znanstvenik.

Rejkjavik FOTO: Shutterstock icon-expand