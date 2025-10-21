Svetli način
Tujina

Komarji prvič na Islandiji, znanstveniki potrdili tri primerke

Reykjavik, 21. 10. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
D. S.
Na Islandiji so prvič odkrili komarje. Trije primerki so se nahajali na enem redkih območij na svetu brez komarjev. Takšna je le še Antarktika, invazivne vrste pa se zaradi segrevanja pomikajo tudi proti ostalim severnim državam.

Znanstveniki so že nekaj časa napovedovali, da bi se komarji lahko naselili na Islandiji, saj je tam veliko gnezditvenih habitatov, kot so močvirja in ribniki. Vendar pa številne vrste ne bodo mogle preživeti ostrega podnebja.

Islandija se segreva štirikrat hitreje kot preostali del severne poloble. Ledeniki se rušijo, v vodah države pa so našli ribe iz toplejših, južnih podnebij, kot je skuša.

Komar
Komar FOTO: Profimedia

Ob globalnem segrevanju so po vsem svetu našli več vrst komarjev. V Združenem kraljestvu so letos našli jajčeca egiptovskega komarja, v Kentu pa azijskega tigrastega komarja. To so invazivne vrste, ki lahko širijo številne tropske bolezni, kot je poročal Guardian.

Matthías Alfresson, entomolog na Islandskem naravoslovnem inštitutu, je potrdil tamkajšnje ugotovitve. Komarje je identificiral, potem ko mu jih je poslal državni znanstvenik.

Rejkjavik
Rejkjavik FOTO: Shutterstock

"V Kiafellu, Kjósu, so našli tri primerke vrste Culiseta annulata, dve samici in enega samca. Vsi so bili zbrani z vinskih vrvi med vinskim vrvenjem, namenjenim privabljanju moljev," je pojasnil.

Vrsta je odporna na mraz in lahko preživi islandske razmere tako, da se pozimi skriva v kleteh in hlevih.

komar islandija segrevanje podnebje vrste živali žuželke
