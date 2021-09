Nesreča v Dresdnu: krompir s kombanja padel na pet otrok

V nesreči s strojem za spravilo krompirja v okolici Dresdna, glavnem mestu nemške zvezne dežele Saške, je bilo udeleženih pet otrok, poročajo tamkajšnji mediji.

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila v popoldanskih urah, ko so otroci stali ob nakladalnem prostoru in se je kombanj nenadoma prevrnil. Zakaj se je to zgodilo, še ni znano. Na stotine kilogramov krompirja se je prevrnilo na otroke. Štirje so se izpod kupa pridelka uspeli rešiti, enemu so pri tem pomagali gasilci.