Voyo.si
Tujina

Kombi prebil varnostno ograjo in trčil v barikado blizu Bele hiše

Washington, 11. 03. 2026 13.37

Avtor:
M.P.
Bela hiša

Ameriška tajna služba preiskuje trčenje vozila v bližini Bele hiše. Agentje so pridržali voznika in ga odpeljali na zaslišanje. Območje Bele hiše so začasno zaprli.

Ameriška zvezna agencija in washingtonska policija sta za CBS News potrdili, da je v zgodnjih jutranjih urah vozilo trčilo v barikado blizu Bele hiše. "Začasno smo zaprli več vhodov in ulic, ekipe opravljajo svoje delo," je dejal tiskovni predstavnik agentov tajne službe Anthony Guglielmi.

Dodal je, da agentje preiskujejo "sumljivo vozilo", voznika kombija pa da so pridržali ter ga zaslišujejo.

V povezavi s trčenjem sicer policija ni poročala o nobenih poškodbah.

zda bela hiša trčenje

Po dvojnem umoru v Gospiću osumljenec napadel še policiste

Viva Espana
11. 03. 2026 14.18
zavorna tekočina
Odgovori
0 0
bibaleze
