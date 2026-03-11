Kombi prebil varnostno ograjo in trčil v barikado blizu Bele hiše

Ameriška zvezna agencija in washingtonska policija sta za CBS News potrdili, da je v zgodnjih jutranjih urah vozilo trčilo v barikado blizu Bele hiše. "Začasno smo zaprli več vhodov in ulic, ekipe opravljajo svoje delo," je dejal tiskovni predstavnik agentov tajne službe Anthony Guglielmi.

Dodal je, da agentje preiskujejo "sumljivo vozilo", voznika kombija pa da so pridržali ter ga zaslišujejo.

V povezavi s trčenjem sicer policija ni poročala o nobenih poškodbah.