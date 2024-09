Kombi z migranti bežal pred policijo, zletel s ceste in trčil v steber

Nesreča se je zgodila nekaj po 3. uri na cesti pri kraju Lužani na skrajnem vzhodu države. Hrvaška policija, ki na območju poskuša preprečevati nezakonite vstope v državo, je opazila vidno obremenjen kombi švicarskih registracij. Poskušali so ga ustaviti s svetlobnimi in zvočnimi signali, a voznik ni upošteval ukazov in je nadaljeval vožnjo s povečano hitrostjo.

Minuto ali dve pozneje so policisti, ki so zasledovali vozilo, videli, da je kombi zapeljal s ceste in trčil v steber javne razsvetljave, so sporočili z brodsko-posavske policijske uprave.

Lažje poškodovane so prepeljali v bolnišnice v Slavonskem Brodu in Novi Gradiški, huje poškodovane pa v bolnišnice v Zagrebu in Osijeku.

Hrvaška je že dolgo tranzitna država za migrante, ki potujejo po t. i. balkanski poti, pri čemer jih večina prečka tudi sosednjo Bosno in Hercegovino. Mejna agencija Frontex je lani na tej poti naštela skoraj 100.000 migrantov na poti v države EU.