Kombi z umrlimi migranti vozil 22-letni Črnogorec

Poročali smo, da so na območju občine Netretić v nedeljo našli 13 tujih državljanov ter štiri mrtve moške in dva poškodovana migranta, ki sta potrebovala zdravniško pomoč. Migrante je ob meji s Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal s kombijem. V njem je bilo skupno 34 ljudi - 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih kmalu zatem vrnili na Hrvaško.

Kombi je po navedbah policije vozil 22-letni državljan Črne gore. Proti njemu so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja na Hrvaškem ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja.

"Dosedanja kriminalistična preiskava, ki so jo izvedli policisti Policijske uprave Karlovac in Policijske postaje Duga Resa v sodelovanju z Okrožnim državnim tožilstvom v Karlovcu, je ugotovila utemeljen sum, da je 22-letni moški v večernih urah 3. maja na nedoločeni lokaciji v Liško-senjski županiji iz koristoljubnosti naložil več tujih državljanov v kombi z avstrijsko registracijo z namenom, da jih prepelje čez ozemlje Republike Hrvaške, nato pa jih je v nečloveških razmerah prepeljal v mesto Donje Prilišće v občini Netretić, na poti so umrli štirje tuji državljani v vozilu," piše v izjavi policije, ki jo povzema Net.hr.

Umrlo četverico je osumljenec skupaj z drugimi preživelimi tujimi državljani iztovoril iz vozila in pobegnil. Policija ga še išče.