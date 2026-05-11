Tujina

Kombi z umrlimi migranti vozil 22-letni Črnogorec

Karlovec, 11. 05. 2026 19.29 pred 45 minutami 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Hrvaška policija

Po smrti štirih migrantov v bližini slovenske meje je hrvaška policija vložila kazensko ovadbo in razpisala tiralico za 22-letnim črnogorskim državljanom, ki je osumljen tihotapljenja ljudi in hudih kaznivih dejanj zoper javno varnost. Sumijo ga, da je vozil kombi z več kot 30 migranti, od katerih so štirje umrli, dva pa sta pristala v bolnišnici.

Poročali smo, da so na območju občine Netretić v nedeljo našli 13 tujih državljanov ter štiri mrtve moške in dva poškodovana migranta, ki sta potrebovala zdravniško pomoč. Migrante je ob meji s Slovenijo pustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal s kombijem. V njem je bilo skupno 34 ljudi - 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih kmalu zatem vrnili na Hrvaško.

Kombi je po navedbah policije vozil 22-letni državljan Črne gore. Proti njemu so vložili kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega vstopa, gibanja in prebivanja na Hrvaškem ter hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem ogrožanja življenja.

FOTO: Shutterstock

"Dosedanja kriminalistična preiskava, ki so jo izvedli policisti Policijske uprave Karlovac in Policijske postaje Duga Resa v sodelovanju z Okrožnim državnim tožilstvom v Karlovcu, je ugotovila utemeljen sum, da je 22-letni moški v večernih urah 3. maja na nedoločeni lokaciji v Liško-senjski županiji iz koristoljubnosti naložil več tujih državljanov v kombi z avstrijsko registracijo z namenom, da jih prepelje čez ozemlje Republike Hrvaške, nato pa jih je v nečloveških razmerah prepeljal v mesto Donje Prilišće v občini Netretić, na poti so umrli štirje tuji državljani v vozilu," piše v izjavi policije, ki jo povzema Net.hr.

Umrlo četverico je osumljenec skupaj z drugimi preživelimi tujimi državljani iztovoril iz vozila in pobegnil. Policija ga še išče.

Najverjetneje so umrli zaradi zadušitve v prenatrpanem tovornem prostoru, natančen vzrok smrti bo znan po opravljenem izvedenskem mnenju.

Hrvaška policija je letos prijela skoraj 400 tihotapcev migrantov in njihovih pomagačev, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

