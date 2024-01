Komercialni ladji Maerska zaradi napada nista dosegli cilja

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da sta bili dve raketi sestreljeni, tretja pa je pristala v morju. Ladji Maersk Detroit in Maersk Chesapeake nista bili poškodovani, prav tako ni bilo poročil o poškodovanih osebah, poroča Guardian. "Na poti sta obe ladji poročali o eksplozijah, ameriška mornarica pa je prestregla več izstrelkov. Posadka, ladji in tovor so na varnem, mornarica je ladji obrnila in ju spremlja nazaj v Adenski zaliv," je navedla družba Maersk v izjavi za javnost. Obe ladji sta namreč komercialni in sta vključeni v programe, ki jih vodi obrambno ministrstvo za prevoz posadke, zalog in opreme v času vojne ali izrednih razmer.

Iz Maerska so sporočili še, da bi njihova hčerinska družba v ZDA zaenkrat prekinila plovbo po Rdečem morju.

Se bodo morali Britanci in Američani posloviti od Jemna?

Hutiji zase trdijo, da so kot nekakšni jemenski "Robin Hood", na Združene narode so naslovili tudi pismo in zahtevali, da osebje Združenega kraljestva in ZDA zapusti državo v enem mesecu. To zahtevajo tako za vojaško osebje kot za nevladne organizacije. Poleg tega so tujim organizacijam, ki delujejo v Jemnu naročili, naj za delo ne najemajo ameriških in britanskih državljanov.