Komisar Breton za prepoved dostopa Huaweiju in ZTE do 5G omrežij

"Še naprej bomo odločno sodelovali z državami članicami, ki zaostajajo, in telekomunikacijskimi operaterji," je dejal Thierry Breton . "Poudaril bi rad, kakšen je pomen pospeševanja odločitev o zamenjavi visoko tveganih dobaviteljev iz omrežij 5G. Opomnil sem telekomunikacijske operaterje, da je čas, da se spoprimejo s tem vprašanjem." Do danes je le 10 držav EU Huaweiju omejilo ali prepovedalo dostop do svojih omrežij 5G, je dejal Breton. "Komisija bo implementirala ta načela pri lastnem javnem naročanju telekomunikacijskih storitev, da bi se izognila izpostavljenosti Huaweiju in ZTE," je še povedal.

Tudi Nemčija razmišlja o prepovedi uporabe omrežja 5G za Huawei in ZTE zaradi domnevnih tveganj za nacionalno varnost. V odgovor je kitajsko veleposlaništvo v Nemčiji sporočilo, da je zaradi tega "zmedeno in močno nezadovoljno" .

Delovanje v omrežjih 5G so že prepovedale tudi ZDA in Avstralija. Washingtonski uradniki trdijo, da bi lahko Peking uporabil tehnologijo Huawei in ZTE za vohunjenje. Obe podjetji in Peking so obtožbe zanikali.

Da se odnosi med EU in Kitajsko zaostrujejo, kaže tudi definicija strateškega odnosa EU do Kitajske. Ta je najprej predstavljala partnerico, nato "gospodarsko tekmico", sedaj pa velja za "sistemskega rivala", poroča ameriški CNBC.

Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije, je v govoru v začetku tega leta dejala, da meni, da bi moral blok ponovno preučiti svoje vezi s Pekingom, vendar hkrati priznala, da ni v najboljšem interesu EU, da se "loči" od Kitajske. Namesto tega bi morala po njenih besedah poskušati "zmanjšati tveganje" za svoj odnos s Kitajsko.