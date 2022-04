Komisar Reynders naj bi bil lani tarča napada z izraelsko vohunsko opremo

Dva vira pri EU sta za agencijo Reuters potrdila, da so bili evropski komisar za pravosodje Didier Reynders in še štirje drugi uslužbenci tarča napada s programsko opremo ForcedEntry, ki jih je izraelsko tehnološko podjetje NSO Group prodajalo tujim obveščevalnim agencijam za nadzor nad mobilnimi telefoni iPhone. NSO se je sicer znašel sredi afere, povezane z vohunsko opremo Pegasus, s katero je več evropskih vlad sledilo novinarjem, aktivistom in politikom.

Komisija je postala pozorna, potem ko je podjetje Apple več tisoč uporabnikom mobilnih telefonov iPhone novembra lani poslalo sporočilo, da so tarča napadalcev, ki jih podpira država, sta povedala vira pri EU.