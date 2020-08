Komisar se požvižga na ukrepe: najprej prepovedana zabava, potem telefon za volanom

Sporna je bila večerja irskega parlamentarnega golf kluba, na kateri se je v sredo zbralo več kot 80 izbranih povabljencev – med njimi zdaj že nekdanji minister za kmetijstvo Dara Calleary, vrhovni sodnik, vrsta poslancev in tudi komisar Hogan.

Le dan pred tem je vlada v Dublinu zaradi vse višjega števila na novo okuženih sprejela vrsto dodatnih zaščitnih ukrepov, ki naj bi zajezili epidemijo covida-19. Pri tem je med drugim izrecno poudarila, naj ne bo"nobenih uradnih ali neuradnih dogodkov ali zabav" v hotelskih restavracijah, še posebej ne v Dublinu, kjer se virus širi najhitreje.

Kot je v četrtek razkril irski časnik Examiner, je na sredini večerji za isto mizo sedelo po deset gostov, na zabavi pa je bilo tudi več kot 50 ljudi, kolikor jih še dovoljujejo sedanja pravila. Zadevo že preiskuje policija.

Premier Michael Martin je Hogana, sicer nekdanjega vladnega ministra, v soboto zvečer pozval, naj"temeljito premisli o svojem položaju". Pred tem je v Dublinu odstopilo več vidnih funkcionarjev in politikov, premier pa se je v nedeljo tudi odločil, da predčasno s počitnic pokliče člane parlamenta.

A kot je včeraj poudaril Hogan, on ne odgovarja irskemu premierju, ampak predsednici Evropske komisijeUrsuli von der Leyen. Iz njenega kabineta so za zdaj sporočili le, da zadevo podrobno spremljajo in da predsednica od Hogana pričakuje temeljito poročilo na to temo.

Hogan se je sicer javno opravičil za svoje ravnanje, ki je, kot je priznal, upravičeno razjezilo mnoge na Irskem. Pred tem se nekaj dni sploh ni želel opravičiti in je vztrajal, da so mu pred večerjo zagotovili, da je ta v skladu z vsemi pravili in epidemiološkimi ukrepi.

A obenem je na komisarja že tudi padla senca novih očitkov, saj je prišlo na dan, da irskih protikoronskih ukrepov ni kršil le na omenjeni zabavi, ampak tudi po njej. Obenem se očitno požvižga tudi na cestnoprometne predpise.

Policija ga je namreč ustavila, ker je med vožnjo uporabljal mobilni telefon. Ustavili so ga v okrožju Kildare, kamor je odšel, čeprav so oblasti 8. avgusta tam zaradi koronavirusa razglasile zaprtje in prebivalce pozvale, naj v ali iz okrožja potujejo le v primeru res nujnih opravkov.

Kot sicer ocenjuje bilten Politico, ni velike verjetnosti, da se bo von der Leynova odločila za zamenjavo Hogana. Ta namreč velja za zelo sposobnega trgovinskega pogajalca, poleg tega pa bi njegov odhod verjetno sprožil preoblikovanje celotnega komisarskega kolegija.