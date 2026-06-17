Komisar za migracije: Mi odločamo, kdo lahko ostane v EU in kdo mora oditi

Poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 418 glasovi proti 218, ob 30 vzdržanih, potrdili predlog uredbe o vračanju migrantov brez pravice do bivanja v Uniji v tretje države. V skladu z reformo bodo lahko članice EU sklenile sporazume o vzpostavitvi centrov za pridržanje zunaj meja Unije. V centre bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Ti sporazumi se lahko sklenejo le s tretjimi državami, ki spoštujejo človekove pravice, mednarodno pravo in načelo nevračanja, so sporočili v Evropskem parlamentu.

Centri bi lahko delovali kot končni cilj ali pa kot vmesni centri za vračanje v državo izvora ali drugo tretjo državo. Vanje mladoletnikov brez spremstva članice EU ne bi smele pošiljati. EU želi z novo uredbo o vračanju prav tako urediti dolžnosti državljanov tretjih držav, ki nimajo zakonite pravice do bivanja v EU. Med drugim bodo morali zadevno državo članico zapustiti takoj ali v določenem roku ter sodelovati s pristojnimi nacionalnimi oblastmi. Uredba, ki bo nadomestila trenutno veljavno direktivo iz leta 2008, prinaša tudi strožja pravila na področju prisilnega vračanja. Migrante, ki predstavljajo varnostno grožnjo, bodo lahko države članice izgnale hitreje.

Magnus Brunner FOTO: Aljoša Kravanja