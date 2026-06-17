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Komisar za migracije: Mi odločamo, kdo lahko ostane v EU in kdo mora oditi

Berlin, 17. 06. 2026 14.42 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Pri Kreti rešili migrante

Evropski parlament je potrdil strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v EU. Nova pravila naj bi poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo državam članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj EU. Prinaša tudi strožja pravila za osebe, ki predstavljajo varnostno tveganje.

Poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu s 418 glasovi proti 218, ob 30 vzdržanih, potrdili predlog uredbe o vračanju migrantov brez pravice do bivanja v Uniji v tretje države.

V skladu z reformo bodo lahko članice EU sklenile sporazume o vzpostavitvi centrov za pridržanje zunaj meja Unije. V centre bi pošiljali posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito.

Ti sporazumi se lahko sklenejo le s tretjimi državami, ki spoštujejo človekove pravice, mednarodno pravo in načelo nevračanja, so sporočili v Evropskem parlamentu.

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Centri bi lahko delovali kot končni cilj ali pa kot vmesni centri za vračanje v državo izvora ali drugo tretjo državo. Vanje mladoletnikov brez spremstva članice EU ne bi smele pošiljati.

EU želi z novo uredbo o vračanju prav tako urediti dolžnosti državljanov tretjih držav, ki nimajo zakonite pravice do bivanja v EU. Med drugim bodo morali zadevno državo članico zapustiti takoj ali v določenem roku ter sodelovati s pristojnimi nacionalnimi oblastmi.

Uredba, ki bo nadomestila trenutno veljavno direktivo iz leta 2008, prinaša tudi strožja pravila na področju prisilnega vračanja. Migrante, ki predstavljajo varnostno grožnjo, bodo lahko države članice izgnale hitreje.

Magnus Brunner
Magnus Brunner
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ta uredba vsem sporoča, da mi in ne tihotapci odločamo, kdo lahko ostane v Evropski uniji in kdo mora oditi," je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner.

Današnje sprejetje reforme so v Evropskem parlamentu pospremili vzkliki odobravanja desničarskih in skrajno desničarskih poslancev, ki so pozivali "Pošljite jih nazaj", kar je bilo deležno žvižgov in vzklikov "Sram vas bodi" levih poslancev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Današnja potrditev je bila ena zadnjih ovir za reformo, ki je šla pred tem skozi dolg zakonodajni postopek EU. Evropski parlament in Svet EU sta dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov dosegla 1. junija.

Po odobritvi Evropskega parlamenta mora besedilo uradno sprejeti še Svet EU, nato sledi objava v Uradnem listu EU. Nekatere določbe, med drugim tiste o centrih za vračanje, ocenjevanju starosti mladoletnikov in zunanjih odnosih glede vračanja, bodo začele veljati takoj. Druge določbe, ki zahtevajo pripravljalne ukrepe, bodo začele veljati 12 mesecev po začetku veljavnosti zakonodaje, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.

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KOMENTARJI8

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Bananistanec
17. 06. 2026 16.28
Me zanima kako jih bodo polovili saj za večino niti ne vejo kdo in kje so
Odgovori
0 0
NeXadileC
17. 06. 2026 16.06
Zdaj je prepozno, in to tudi vedo. Oni so glavnino svojih ciljev, dosegli.
Odgovori
+5
5 0
Tomaz Korosec
17. 06. 2026 15.49
Več so naredili z enim ukrepom kot Janša v vseh mandatih.
Odgovori
-4
2 6
Lion90
17. 06. 2026 15.42
Vse ki so dovolili migracije in unicili evropo zapret
Odgovori
+7
8 1
Lion90
17. 06. 2026 15.42
Hvala bogu! Evropa se prebuja!
Odgovori
+5
6 1
assassin911
17. 06. 2026 15.22
In koliko jih bomo vrnili? Vsak mesec 1000?
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+6
6 0
ramstein
17. 06. 2026 15.27
Čim več tem bolje!
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+5
6 1
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