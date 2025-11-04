Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Komisarka Kos: V Srbiji se je izvajanje reform bistveno upočasnilo

Bruselj, 04. 11. 2025 13.33 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
12

V zadnjem letu se je v Srbiji izvajanje reform, potrebnih za pridružitev Evropski uniji, bistveno upočasnilo, je v predstavitvi svežnja širitvenih poročil v Evropskem parlamentu povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Srbske oblasti je ob tem pozvala, naj obrnejo trend nazadovanja na področju svobode izražanja.

Marta Kos
Marta Kos FOTO: Aljoša Kravanja

"V Srbiji oblasti še naprej pravijo, da je članstvo v EU njihov strateški cilj, vendar pa se je implementacija reform bistveno upočasnila," je v nagovoru članov parlamentarnega odbora za zunanje zadeve (Afet) povedala Marta Kos.

Srbija mora po njenih besedah sprejeti kredibilne reforme na vseh področjih, pri čemer je izpostavila področje vladavine prava in temeljnih vrednot unije.

"Od Srbije pričakujemo, da se premakne z mrtve točke na področjih pravosodja in temeljnih pravic, hitro obrne trend nazadovanja na področjih svobode izražanja in akademske svobode ter naredi napredek na področju volilne zakonodaje. To zahtevajo tudi srbski državljani," je dejala komisarka.

V Srbiji namreč že več kot leto dni potekajo množični protesti, ki so izbruhnili po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Oblasti so nanje odgovorile z represijo.

marta kos srbija reforme eu
Naslednji članek

Zagorelo v skladišču pnevmatik, nad mestom steber črnega dima

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
04. 11. 2025 14.10
Tole babše rdeče, se pa naj raje briga za sebe.
ODGOVORI
0 0
Minifa
04. 11. 2025 14.09
Še en hujskač, provokator..naj drži jezik za zobmi..
ODGOVORI
0 0
wsharky
04. 11. 2025 14.09
+1
špijonka udbe že ve
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
04. 11. 2025 14.08
+1
Ne more ulica odločat
ODGOVORI
1 0
za bojši jutri
04. 11. 2025 14.02
+3
Kako lepo je bilo, ko te dolgo ni bilo nikjer.
ODGOVORI
3 0
mijavci
04. 11. 2025 14.01
+1
Ob Blatnem jezeru se je Orban sestal z Trumpom in Putinom, kjer mu je Putin lepo povedal da je zahodnjaški napredni red končam, pa mu je Orban lepo odgovoril; Pa naredimo novega. Evropa rabi močne politike ne pa Bruselske birokrate. To bo do leta 2030 razpadlo ko stara kanta, in vse države ki imajop vsaj svojo valuto bodo bistveno boljš odnesle kot Evro. Še nekaj o tej Marti, upam da jo naženejo v Ljubljanski pašaluk vsakič ko prestopi mejo s Srbijo.
ODGOVORI
1 0
4BIDEN
04. 11. 2025 14.00
-1
drgač pa srbija je na nivoju rumunije in bolgarjie :D
ODGOVORI
1 2
4BIDEN
04. 11. 2025 13.59
-1
Romana Tomc
ODGOVORI
1 2
Bolfenk2
04. 11. 2025 13.46
+5
EU je pred leti veljala za bogato in urejeno skupnost, kamor je želel vsak evropski narod. Danes je to avtokratsko vodena skuonost s strani nikoli izvoljenih komisarjev. Multikulti greznica, polna terorizma in nasilja. Skupnost v vojni z Rusijo in s propadajočim gospodarstvom zaradi sankcij. Srbi se bodo raje pridružili BRIC državam, kjer jih čaka dosti bolj svetla prihodnost.
ODGOVORI
6 1
BBcc
04. 11. 2025 13.48
-1
Pa še vsi rinejo v Evropo. Ostalih držav pa nočejo povohat. Tako, da dejstva govorijo sama zase.
ODGOVORI
1 2
ivan z Doba
04. 11. 2025 13.41
-2
Ja, Fućiču ne gre tako kot si je zamislil. EU ga pa še naprej financira!😡
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330