Komisarka Kos: V Srbiji se je izvajanje reform bistveno upočasnilo

"V Srbiji oblasti še naprej pravijo, da je članstvo v EU njihov strateški cilj, vendar pa se je implementacija reform bistveno upočasnila," je v nagovoru članov parlamentarnega odbora za zunanje zadeve (Afet) povedala Marta Kos.

Srbija mora po njenih besedah sprejeti kredibilne reforme na vseh področjih, pri čemer je izpostavila področje vladavine prava in temeljnih vrednot unije.

"Od Srbije pričakujemo, da se premakne z mrtve točke na področjih pravosodja in temeljnih pravic, hitro obrne trend nazadovanja na področjih svobode izražanja in akademske svobode ter naredi napredek na področju volilne zakonodaje. To zahtevajo tudi srbski državljani," je dejala komisarka.

V Srbiji namreč že več kot leto dni potekajo množični protesti, ki so izbruhnili po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Oblasti so nanje odgovorile z represijo.