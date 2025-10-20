Komisija: Jourova in Accetto govorila o vladavini prava, ne o posameznih primerih

Nekdanja podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova med obiskom v Ljubljani marca 2023 s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Matejem Accettom ni govorila o zadevi RTV Slovenija, so v odzivu na obtožbe evroposlanca Milana Zvera o vmešavanju Bruslja v delo ustavnega sodišča poudarili na Evropski komisiji. Tudi Accetto je zatrdil, da z Jourovo nista govorila o odprtih zadevah na sodišču in o novem zakonu RTVS. Poudaril je, da z v petek razkritim internim opomnikom komisije ni bil seznanjen, in je do njega kritičen.

Na komisiji so danes potrdili, da so v skladu s sodbo Sodišča EU iz junija letos slovenskemu evroposlancu Milanu Zveru (EPP/SDS) omogočili dostop do dodatnih informacij iz opomnika za srečanje tedanje podpredsednice komisije, pristojne za preglednost in vrednote, Jourove s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Accettom med njenim obiskom v Ljubljani marca 2023. "Ne glede na na novo razkrite informacije je nekdanja podpredsednica Jourova že pred meseci javno poudarila, da s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča ni govorila o zadevi RTV Slovenija," je v odgovoru na vprašanje STA poudaril tiskovni predstavnik komisije Markus Lammert. Dodal je, da so to potrdili tudi na ustavnem sodišču. Povedal je še, da sta Vera Jourova in Matej Accetto govorila o temah, povezanih z letnim poročilom o vladavini prava, in ne o posameznih primerih.

Accetto: Z Jourovo nisva govorila o odprtih zadevah

Accetto je danes v sporočilu pojasnil, da gre za besedilo iz internega opomnika Evropske komisije, z vsebino katerega do petka ni bil seznanjen, sodišče pa z njim ni imelo nič. Opomnik je bil pripravljen znotraj komisije v okviru njenih lastnih gradiv pred srečanjem in ne kot zapisnik, ki bi poročal o vsebini srečanja, je zapisal v današnjem sporočilu. "Samo srečanje sva oba s komisarko začela s splošnim poudarkom, da se o odprtih zadevah seveda ne bomo pogovarjali. Srečanje ni in v nobenem primeru ne bi moglo vplivati na odločanje ustavnega sodišča v tej zadevi," je zatrdil. Razlogi, zakaj je ustavno sodišče ob poudarjeni nuji hitre odločitve izpodbijani zakon najprej začasno zadržalo in nato ob težavah z oblikovanjem končne odločitve začasno zadržanje odpravilo, so po njegovih navedbah razvidni iz obeh sklepov in ločenih mnenj.

Ob tem je bil Accetto kritičen do tega, da so v komisiji sploh razmišljali o možnosti pogovora o odprti zadevi. "Da je pred srečanjem komisarka oziroma Evropska komisija o možnosti takega pogovora o odprti zadevi vendarle razmišljala, čeprav je to namero kasneje opustila, tudi sam ocenjujem za graje vredno, saj je v nasprotju s temeljnimi postulati načela pravne države, vključno z načelom delitve oblasti," je navedel. Ker je ena pomembnih nalog komisije, da pomaga bdeti nad spoštovanjem načel pravne države v EU, Accetto ni videl razlogov za zavrnitev predloga Jourove za srečanje v okviru obiska ter si ni predstavljal, da bi ta želela na srečanju govoriti o odprtih zadevah ali vsebini njihovega odločanja. "Žal je zdaj iz razkritega besedila razvidno, da so na komisiji v določenem trenutku o tem razmišljali. Vsak tak poskus vmešavanja v odločanje ustavnega sodišča bi sam sicer, če bi do njega res prišlo, nemudoma ustavil," je zapisal.

Zver: Namen obiska je bil vplivat na Accetta