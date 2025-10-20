Svetli način
Tujina

Komisija: Jourova in Accetto govorila o vladavini prava, ne o posameznih primerih

Bruselj, 20. 10. 2025 13.33 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
STA , M.V. , N.L.
Komentarji
17

Nekdanja podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova med obiskom v Ljubljani marca 2023 s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Matejem Accettom ni govorila o zadevi RTV Slovenija, so v odzivu na obtožbe evroposlanca Milana Zvera o vmešavanju Bruslja v delo ustavnega sodišča poudarili na Evropski komisiji. Tudi Accetto je zatrdil, da z Jourovo nista govorila o odprtih zadevah na sodišču in o novem zakonu RTVS. Poudaril je, da z v petek razkritim internim opomnikom komisije ni bil seznanjen, in je do njega kritičen.

Vera Jourova
Vera Jourova FOTO: AP

Na komisiji so danes potrdili, da so v skladu s sodbo Sodišča EU iz junija letos slovenskemu evroposlancu Milanu Zveru (EPP/SDS) omogočili dostop do dodatnih informacij iz opomnika za srečanje tedanje podpredsednice komisije, pristojne za preglednost in vrednote, Jourove s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Accettom med njenim obiskom v Ljubljani marca 2023.

"Ne glede na na novo razkrite informacije je nekdanja podpredsednica Jourova že pred meseci javno poudarila, da s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča ni govorila o zadevi RTV Slovenija," je v odgovoru na vprašanje STA poudaril tiskovni predstavnik komisije Markus Lammert. Dodal je, da so to potrdili tudi na ustavnem sodišču.

Povedal je še, da sta Vera Jourova in Matej Accetto govorila o temah, povezanih z letnim poročilom o vladavini prava, in ne o posameznih primerih.

Accetto: Z Jourovo nisva govorila o odprtih zadevah

Accetto je danes v sporočilu pojasnil, da gre za besedilo iz internega opomnika Evropske komisije, z vsebino katerega do petka ni bil seznanjen, sodišče pa z njim ni imelo nič. Opomnik je bil pripravljen znotraj komisije v okviru njenih lastnih gradiv pred srečanjem in ne kot zapisnik, ki bi poročal o vsebini srečanja, je zapisal v današnjem sporočilu.

"Samo srečanje sva oba s komisarko začela s splošnim poudarkom, da se o odprtih zadevah seveda ne bomo pogovarjali. Srečanje ni in v nobenem primeru ne bi moglo vplivati na odločanje ustavnega sodišča v tej zadevi," je zatrdil.

Razlogi, zakaj je ustavno sodišče ob poudarjeni nuji hitre odločitve izpodbijani zakon najprej začasno zadržalo in nato ob težavah z oblikovanjem končne odločitve začasno zadržanje odpravilo, so po njegovih navedbah razvidni iz obeh sklepov in ločenih mnenj.

Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto
Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto FOTO: Bobo

Ob tem je bil Accetto kritičen do tega, da so v komisiji sploh razmišljali o možnosti pogovora o odprti zadevi. "Da je pred srečanjem komisarka oziroma Evropska komisija o možnosti takega pogovora o odprti zadevi vendarle razmišljala, čeprav je to namero kasneje opustila, tudi sam ocenjujem za graje vredno, saj je v nasprotju s temeljnimi postulati načela pravne države, vključno z načelom delitve oblasti," je navedel.

Ker je ena pomembnih nalog komisije, da pomaga bdeti nad spoštovanjem načel pravne države v EU, Accetto ni videl razlogov za zavrnitev predloga Jourove za srečanje v okviru obiska ter si ni predstavljal, da bi ta želela na srečanju govoriti o odprtih zadevah ali vsebini njihovega odločanja.

"Žal je zdaj iz razkritega besedila razvidno, da so na komisiji v določenem trenutku o tem razmišljali. Vsak tak poskus vmešavanja v odločanje ustavnega sodišča bi sam sicer, če bi do njega res prišlo, nemudoma ustavil," je zapisal.

Zver: Namen obiska je bil vplivat na Accetta

Zver je v petek sporočil, da mu je Evropska komisija na njegovo zahtevo razkrila vsebino dokumentacije, namenjene pripravi na srečanje tedanje podpredsednice komisije s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča. Ta po besedah evroposlanca dokazuje, da je bil namen obiska vplivati na Accetta, da omogoči uveljavitev zakona o RTVS, ki ga obravnava sodišče.

Od komisije je zahteval opravičilo nekdanjim zaposlenim na RTVS, ki so zaradi zakona izgubili službo, in slovenski javnosti, ki da je bila žrtev manipulacije. Od Bruslja pa pričakuje tudi sistemske ukrepe, da se takšni politični pritiski v prihodnje ne bi več ponovili.

Da Jourova in Accetto nista govorila o odprtih zadevah, je v petkovem odzivu na Zverove izjave zagotovilo tudi ustavno sodišče. Ob tem je zavrnilo namigovanja, da naj bi srečanje vplivalo na njihovo delo.

Bruselj komisija slovenija vera jourova
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dron
20. 10. 2025 21.39
-2
Sekta sds so dokazani izdajalci Slovenije v Bruslju, samo blatijo in izkoriščajo lastno državo za svoje koristi.
ODGOVORI
0 2
lokson
20. 10. 2025 17.20
+6
Laž in to velika. Zakaj so potem skrivali 3 člen, kateri je bil prekrit. 1000 je trajalo, da so sodni mlini razkrili, kaj pravzaprav je Vera počela v SLO in zakaj se je dobila z Accetom. Kakšne pravljice.
ODGOVORI
6 0
Nebodijetreba
20. 10. 2025 17.37
+5
Kako nam je lepo pd to vlado! Toliko pravljic še v otroštvu nismo bili deležni.
ODGOVORI
5 0
frenk7
20. 10. 2025 16.54
-6
Janšizem je najnižja intelektualna in kulturna oblika političnega nasilja nad normalnimi državljani, ... to kar so sposobni sproducirati janševci presega domišljijo normalnega človeka.
ODGOVORI
3 9
Nebodijetreba
20. 10. 2025 16.30
+7
Kaj pa je bilo pričakovati? A je bil kdo v zadnjih treh letih že kaj kriv, razen opozicije seveda?!
ODGOVORI
9 2
vednokontra
20. 10. 2025 15.35
+5
LEVOSUČNI OPRANOGLAVCI, gre za popolno ignoriranje prava, pravne stroke in ustavnega sodišča. Toztalitarizem komunističnega tipa, levaki pa še kar lažete, se sprenevedate, podtikate, likvidirate. To ni demokracija, za katero smo 91 glasovali in to ni demokracija v kateri bi ljudje živeli. Ker ko se bo to dogodilo vam , boste vpili o fašizmu itd....
ODGOVORI
9 4
b s
20. 10. 2025 16.10
-4
Res je. 91 smo glasovali , da nas lahko zaplinjajo in nas uporabijo vodni top
ODGOVORI
4 8
Nebodijetreba
20. 10. 2025 16.35
+5
No, jokec, potarnal še malo o tem, kako si pod Svobodo svoboden. Mimogrede: tisti vodni top ste si zaslužili, kaj ste pa rinili na shode v času kovida.
ODGOVORI
10 5
Ižanec
21. 10. 2025 08.02
-2
Vi pa nič ne mislite s svojo glavo, ker čakate na ukaz iz Trstenjakove kaj lahko rečete, Bedno
ODGOVORI
0 2
M_teoretik
20. 10. 2025 15.15
-3
Izdajalci ne morejo iz svoje kože. Ko bi vsaj po pravic tožarili!?
ODGOVORI
4 7
M_teoretik
20. 10. 2025 15.13
-8
Zver kot Tomčeva, spet sramotita državo v Bruslju!?
ODGOVORI
4 12
M_teoretik
20. 10. 2025 15.12
-5
Govorila sta na splošno, le Zver in tovariši se vidijo, da jih to zadeva zarad RTVja!?
ODGOVORI
3 8
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.57
+4
Stara je kontaminirana do konca kako lahko taka ostane na položaju halo??
ODGOVORI
6 2
borjac
20. 10. 2025 14.53
-1
Glavna naloga poslanca Zvera iz SDS v Eu parlamentu NI BOJ ZA SLOVENIJO , ampak tožarjenje in hujskanje , in za to delo dobi 12.000 € na mesec.
ODGOVORI
9 10
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.57
+2
V bistvu ne ampak je zgleda vse dogovorjeno. Sds niso tisto kar bi morali biti
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.44
+4
Aha so jo dobili. Zver se je celo aktiviral po treh letih
ODGOVORI
5 1
