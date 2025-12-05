Katoliška cerkev ne bo dovolila posvetitve žensk v diakonat

Pismo je razkrilo, da so člani komisije julija 2022 s sedmimi glasovi proti enemu izglasovali, da ženske ne morejo biti posvečene v diakonsko službo, a je komisija sklenila, da to ni dokončna odločitev in da so potrebne dodatne študije. Komisija se je tako odločila v luči nauka Svetega pisma, izročila in cerkvenega učiteljstva.

Pismo, ki ga je vodja komisije kardinal Giuseppe Petrocchi septembra poslal papežu Leonu XIV. , predstavlja prvi vpogled v razmišljanje komisije, ki je delovala za zaprtimi vrati, je v četrtek poročala francoska tiskovna agencija AFP .

Pri vprašanju, ali je moški spol ključni element Kristusovega nauka pri pridobitvi zakramenta svetega reda, pa je pet članov komisije ocenilo, da je ključen, pet pa se s to izjavo ni strinjalo.

Na spletni strani Slovenske škofovske konference je pojasnjeno, da je diakonat prva stopnja zakramenta svetega reda. Diakoni lahko berejo in oznanjajo božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakona, delijo blagoslove in vodijo krščanski pogreb. V nasprotju z duhovniki, ki predstavljajo drugo stopnjo svetega reda, diakoni ne morejo voditi maše. Tretja stopnja svetega reda pa je škofovstvo ali episkopat.

Skupina za pravice žensk Konferenca za posvečenje žensk je v četrtek po poročanju AFP v izjavi dejala, da je zgrožena nad Vatikanom, ker ženskam niti za kanček ne želi odpreti svojih vrat.