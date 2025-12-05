Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Katoliška cerkev ne bo dovolila posvetitve žensk v diakonat

Vatikan, 05. 12. 2025 08.53 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
4

Katoliška cerkev ženskam zaenkrat še ne bo omogočila posvetitve v diakonsko službo, je razvidno iz dokumenta komisije, ki ga je na zaprosilo papeža Leona XIV. v četrtek objavil Sveti sedež. Komisijo je leta 2020 ustanovil papež Frančišek, da bi preučila vprašanje ženskega diakonata.

Pismo, ki ga je vodja komisije kardinal Giuseppe Petrocchi septembra poslal papežu Leonu XIV., predstavlja prvi vpogled v razmišljanje komisije, ki je delovala za zaprtimi vrati, je v četrtek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Pismo je razkrilo, da so člani komisije julija 2022 s sedmimi glasovi proti enemu izglasovali, da ženske ne morejo biti posvečene v diakonsko službo, a je komisija sklenila, da to ni dokončna odločitev in da so potrebne dodatne študije. Komisija se je tako odločila v luči nauka Svetega pisma, izročila in cerkvenega učiteljstva.

Diakonat (slika je simbolična)
Diakonat (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Pri vprašanju, ali je moški spol ključni element Kristusovega nauka pri pridobitvi zakramenta svetega reda, pa je pet članov komisije ocenilo, da je ključen, pet pa se s to izjavo ni strinjalo.

Na spletni strani Slovenske škofovske konference je pojasnjeno, da je diakonat prva stopnja zakramenta svetega reda. Diakoni lahko berejo in oznanjajo božjo besedo, prisostvujejo pri sklenitvi zakona, delijo blagoslove in vodijo krščanski pogreb. V nasprotju z duhovniki, ki predstavljajo drugo stopnjo svetega reda, diakoni ne morejo voditi maše. Tretja stopnja svetega reda pa je škofovstvo ali episkopat.

Skupina za pravice žensk Konferenca za posvečenje žensk je v četrtek po poročanju AFP v izjavi dejala, da je zgrožena nad Vatikanom, ker ženskam niti za kanček ne želi odpreti svojih vrat.

Katoliška cerkev Vatikan diakonat ženske papež Frančišek
Naslednji članek

Za masten zaslužek kradejo odpadno jedilno olje

SORODNI ČLANKI

Je Katoliška cerkev prestopila mejo z vpletanjem v referendumsko kampanjo?

Kakšno smer bo ubrala katoliška Cerkev po zadnjem slovesu papeža Frančiška?

Kakšna je vloga ženske v Katoliški cerkvi?

Na stavnicah favorit za novega papeža kardinal Parolin

Mineva 12 let, odkar je papež Frančišek prevzel vodenje Cerkve

'Duša Francije' za pet evrov? Katoliška cerkev ostro proti

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
8282
05. 12. 2025 09.23
Otrok se lahko dotikajo kakor jim paše ampak, da bi pa ženske zraven prišle? Uf ne to je pa že preveč... Komedija od cerkve in vere.
ODGOVORI
0 0
bb5a
05. 12. 2025 09.23
Skor siguren sem, da če bi bla ženska lahko papež, da bi bla zelo kmalu sveta vojna aktualna...
ODGOVORI
0 0
mr.poper
05. 12. 2025 09.11
+3
Fari bi kar uvedli grmade in coprnice ,z takim razmišljanjem se propade .Z napredkom družbe NE moreš ostat v kameni dobi in kar nekaj lajnat .
ODGOVORI
3 0
takoti
05. 12. 2025 09.09
-1
Bravo. Še tam bi rade svojo "enakopravnost", ki na koncu privede do tega, da so zaščitene kot kočevski medvedi.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385