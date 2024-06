Komisija predlaga 199,7 milijarde evrov težak proračun

Osnutek proračuna za leto 2025 usmerja sredstva tja, kjer lahko največ prispevajo k večji odpornosti in pripravljenosti Evrope na prihodnost v korist državljanov EU in podjetja. To bo doseženo s spodbujanjem zelenega in digitalnega prehoda ter z ustvarjanjem delovnih mest ob hkratni krepitvi strateške avtonomije in globalne vloge Evrope, so sporočili s komisije.

Poleg tega bo proračun zagotovil nadaljnjo podporo sirskim beguncem v Turčiji in širši regiji, južnim sosedam ter zahodnemu Balkanu. Bistveno je, da bo zagotovil stabilno in predvidljivo podporo Ukrajini, so dodali.