Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Komisija: Racija na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna

Dunaj, 23. 10. 2025 09.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
36

Julijska racija policije na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je bila nezakonita in nesorazmerna, je ugotovila posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva, katere ugotovitve so predstavili na Dunaju. Akcija po ugotovitvah komisije ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti, temveč proti antifašističnemu taboru.

Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ki je vodil komisijo, je dejal, da je komisija ugotovila, da je bila akcija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija, ampak proti antifašističnemu taboru, ki je tam potekal.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je to ugotovitev označil za pomembno za sodelovanje s Slovenijo.

Uradna utemeljitev operacije kot kršitve zakona o varstvu narave je bila pretveza, je še ugotovila komisija. Očitno je bil cilj pridobiti osebne podatke udeležencev tabora, je dejal Vogl.

Osnova za posredovanje je bil tudi sum kršitve zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla "sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju".

Racijo na spominskem območju je odredil in operativno vodil namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem. Komisija je ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje deloma protipravno, nezakonito in nesorazmerno. Okrajni glavar je bil na prizorišču, a ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi. Karner je ob tem poudaril, da so ostali policisti na prizorišču svoje delo na domačiji opravili dobro.

Direktorica koroške deželne policije Michaela Kohlweiss je povedala, da bodo preverili možnost uvedbe disciplinskih ukrepov proti vodji intervencije. Vodjo racije so sicer septembra začasno premestili.

Racija na antifašističnem taboru
Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV

Generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf je ob predstavitvi poročila povedal, da se je o incidentu 7. avgusta pogovarjal s slovenskim veleposlanikom na Dunaju Markom Štucinom, v sredo pa so ga obvestili o izsledkih poročila.

Komisija pod vodstvom Vogla, v kateri so bili še predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik ter predstavniki s področja znanosti, spominske kulture in pravosodja, je tudi podala več priporočil za ravnanje v prihodnje.

Med drugim je priporočila, da je treba preprečiti, da si nekatere skupine prilastijo spominske centre. Pri tem imajo pomembno vlogo vodje spominskih centrov, je dejal Karner.

Preberi še Racija na Peršmanovi domačiji stala več kot 14.700 evrov

Komisija je tudi priporočila beleženje intervencij in povečano uporabo telesnih kamer. Karner je dejal, da so tudi na podlagi telesnih kamer ugotovili, da so policisti svoje delo na Peršmanovi domačiji opravili dobro.

Obsežna racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov na Peršmanovi domačiji 27. julija je močno odmevala, saj je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin. Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije.

slovenija avstrija koroška peršmanova domačija racija komisija
Naslednji članek

Ultimat družine izginule deklice: Srečaj se z nami ali razkrijemo, kdo si

SORODNI ČLANKI

Racija na Peršmanovi domačiji stala več kot 14.700 evrov

'Od Avstrije pričakujemo hitro preiskavo dogodkov na Peršmanovi domačiji'

Veleposlanik Štucin s koroškim deželnim glavarjem o raciji pri Peršmanu

KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
23. 10. 2025 10.51
Sedaj naši lahko naprej nadaljujejo z mazaškimi akcijami. Podobno kot v Trstu !
ODGOVORI
0 0
Glavni_Baja
23. 10. 2025 10.51
@castrum/drama queen, nima 3 razrede os. šole, celi pameten tu je doktor nauke, filozof, obćasno matematićar, spodaj mu 3 pišejo, da nima prav, a on še zmeraj udarja kontra 😁😀😁🥂🍻🧨🧨🧨🤝
ODGOVORI
0 0
ZLATKO JAKLIN
23. 10. 2025 10.48
Saj tudi nezmožnost komentiranja na teh straneh je v nasprotju z zakonom (svoboda govora-39.člen URS). Ali je v članku "Golob zbolel...." zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja? Ali ste dobili "befel" iz strani kabineta predsednika vlade, ali vam je morda "sugerirala" sama Tinca? Če se greš Svobodo in svobodne medije, potem narodu dovoli komentiranje, saj v nasprotnem primeru ne moremo temu reči - svoboda!
ODGOVORI
0 0
zaba67
23. 10. 2025 10.48
-1
tukaj sploh komentatorji ne razumete, da so zborovali pod jugoslovansko zastavo z rdečo zvezdo, katero so naši mediji prekrili...zato je nek nestrpnež to prijavil in potem je bila racija, ker niso imeli prijavljenega niti začasnega prebivališča niti plačane turistične takse, saj res ali jo je Golob v Karigadorju plačal?
ODGOVORI
0 1
Castrum
23. 10. 2025 10.46
-4
Napis tito na Sabotinu je obrnjen proti Gorici in je velika provokacija , ter najbolj škodi slovenski manjšini v Gorici in širše. Zaradi te provokacije, zadnja leta italijanski fašoti organizirajo shod v Gorici.
ODGOVORI
0 4
Potouceni kramoh
23. 10. 2025 10.48
+1
Daj idi po kolenih na Sabotin in odstrani ročno vso to kamenje da boš ustregel fašotom hlapecprimorski.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
23. 10. 2025 10.45
+1
Nazi bučke
ODGOVORI
1 0
Primula1
23. 10. 2025 10.38
+6
No tako, zdaj pa kazenske ovadbe zoper vsakega posameznega policista in njihovega nadrejenega. Istočasno pa vložiti še tožbo zoper državo. Da se bodo naciji naučili, kje jim je mesto!
ODGOVORI
8 2
Potouceni kramoh
23. 10. 2025 10.37
+3
Ni problem Peršman.Problem je Heimatdienst.
ODGOVORI
3 0
Castrum
23. 10. 2025 10.34
-3
A bo kdaj kdo v Sloveniji jasno, glasno in nedvoumno povedal: Antifa in skrajna desnica sta enako družbeno nevarni ! Oboje je zlo družbe!
ODGOVORI
5 8
Abica
23. 10. 2025 10.35
+4
Ne zdi se vsem tako
ODGOVORI
4 0
ArkaMast
23. 10. 2025 10.37
+6
Meni se ne zdi tako. Kot bi rekel da je krščanstvo nevarno. Ne ni. Je dobro. ... So pa nevarni nekateri katoliki, ki se ne držijo krščanski vrednot in so slabši od ateistov.
ODGOVORI
6 0
Primula1
23. 10. 2025 10.39
+1
Da ne boš privlekel sedaj ven teorije, da so slovenska imena na krajevnih tablah zamazana zato, da se antifa ne bi vozila po teh krajih.
ODGOVORI
1 0
Glavni_Baja
23. 10. 2025 10.39
+1
spet TI @castrum/drama queen 😵😵😵
ODGOVORI
2 1
Abica
23. 10. 2025 10.39
+0
Itak, saj normalni ateisti sledimo mnogim istim vrednotam, ki jih morajo verni sele slisati pri verouku.
ODGOVORI
1 1
Castrum
23. 10. 2025 10.43
+0
@arka, povedal si isto kot jaz - nevarni so skrajni verniki in skrajni ateisti.
ODGOVORI
1 1
Castrum
23. 10. 2025 10.44
-1
Primula, si eden tistih za katere sem že ob pisanju komentarja vedel, da ne boste razumeli bistva.
ODGOVORI
0 1
Glavni_Baja
23. 10. 2025 10.44
najjaće ste ✂🐑🐏🥂. beee
ODGOVORI
0 0
Nidani
23. 10. 2025 10.47
Druge desnice pri nas, kot skrajne, ni!
ODGOVORI
0 0
Abica
23. 10. 2025 10.33
+2
Bolje kot nic
ODGOVORI
2 0
Cogo
23. 10. 2025 10.27
-4
kar prav je, da je bila. antifa je nevarna
ODGOVORI
3 7
Abica
23. 10. 2025 10.33
+3
Ne verjemi vsega. Gre za slovensko obeležje
ODGOVORI
3 0
borjac
23. 10. 2025 10.26
+11
"Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ......... komisija ugotovila, da je bila akcija nezakonita in nesorazmerna, ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija." Super gospod Vogl , mazanje Slovenskih imen na tablah , ni bila usmerjana proti Slovencem , ampak spada med okrasitev krajevnih tabel pred Božičem , je pa zmanjkalo rdeče barve , zato so uporabili črno , ker jim je bolj domača .
ODGOVORI
12 1
J Kvas
23. 10. 2025 10.25
+3
SDS danes ni dal pravih navodil. Ovce so zmedene.
ODGOVORI
9 6
bu?e24 1
23. 10. 2025 10.22
+2
Kr makaron je predstavnik sloveije hahaha dej fenti me
ODGOVORI
6 4
4BIDEN
23. 10. 2025 10.20
+2
BLED 1 SPET?
ODGOVORI
2 0
DEBELA OLIVA
23. 10. 2025 10.17
-2
Antifa so kot fašisti vedno netijo nemir in delajo probleme
ODGOVORI
8 10
Vrhovni poveljnik
23. 10. 2025 10.22
+5
Seveda! In ravno zato je komisija ugotovila, da je bila akcija policije nezakonita in nesorazmerna! Spomni se, zdaj moraš vpiti o krivosodju...
ODGOVORI
8 3
bu?e24 1
23. 10. 2025 10.23
-3
Gdo jih plača žid adijo ,konc debate
ODGOVORI
0 3
trdovrat
23. 10. 2025 10.38
+2
Manjka ti osnovnošolskega znanja! SMRT FAŠIZMU IN GLOBALIZMU
ODGOVORI
2 0
Vrhovni poveljnik
23. 10. 2025 10.17
+7
Pogrešam komentarje SDSovcev. Aja, spet ste bili, in ste še, na napačni strani morale, zgodovine in človečnosti.
ODGOVORI
13 6
biggbrader
23. 10. 2025 10.16
+2
Podobno kot pred otvoritvijo stavbe Rog !
ODGOVORI
3 1
4BIDEN
23. 10. 2025 10.22
+1
tisiti mladi, ki so protestiral proti rogu, so že vsi mrtvi, ker so jim dali drogo v heroin
ODGOVORI
1 0
Pikopiko
23. 10. 2025 10.16
-4
Men pa je bilo takoj jasno, da skrajni levičarji pravocirajo.
ODGOVORI
6 10
mataX
23. 10. 2025 10.12
+4
In kaj bi bilo narobe tudi z antifašističnim taborom?
ODGOVORI
9 5
mataX
23. 10. 2025 10.35
+1
Torej bi morali biti ZA fasizem?
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306