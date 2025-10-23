Komisija: Racija na Peršmanovi domačiji nezakonita in nesorazmerna

Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ki je vodil komisijo, je dejal, da je komisija ugotovila, da je bila akcija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija, ampak proti antifašističnemu taboru, ki je tam potekal.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je to ugotovitev označil za pomembno za sodelovanje s Slovenijo.

Uradna utemeljitev operacije kot kršitve zakona o varstvu narave je bila pretveza, je še ugotovila komisija. Očitno je bil cilj pridobiti osebne podatke udeležencev tabora, je dejal Vogl.

Osnova za posredovanje je bil tudi sum kršitve zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla "sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju".

Racijo na spominskem območju je odredil in operativno vodil namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem. Komisija je ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje deloma protipravno, nezakonito in nesorazmerno. Okrajni glavar je bil na prizorišču, a ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi. Karner je ob tem poudaril, da so ostali policisti na prizorišču svoje delo na domačiji opravili dobro.

Direktorica koroške deželne policije Michaela Kohlweiss je povedala, da bodo preverili možnost uvedbe disciplinskih ukrepov proti vodji intervencije. Vodjo racije so sicer septembra začasno premestili.