Za Ukrajino zbrali več kot šest milijard evrov

Na mednarodni donatorski konferenci, ki je danes v organizaciji Poljske in Švedske potekala v Varšavi, je bilo za pomoč Ukrajini zbranih več kot šest milijard evrov, je v Varšavi danes sporočil poljski premier Mateusz Morawiecki. Ukrajina se zaradi vojne sooča s težkimi humanitarnimi razmerami, od začetka vojne v Ukrajini 24. februarja je bilo notranje razseljenih skoraj osem milijonov ljudi, od katerih sta dve tretjini otrok. Več kot 5,3 milijona ljudi je zapustilo Ukrajino, da bi poiskali zatočišče v EU in sosednjih državah, so še opozorili pri Evropski komisiji.

"Danes smo se zbrali z jasnim namenom: da podpremo pogumne ljudi Ukrajine, ki se borijo proti agresorju in za svojo svobodo," je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v svojem nagovoru na konferenci Ob tem pa je je na Twitterju tudi napovedala, da bo Evropska komisija donirala dodatnih 200 milijonov evrov za pomoč razseljenim osebam v Ukrajini. "S to novo obljubo ljudem Ukrajine sporočamo: vaš boj je naš boj. Smo z vami," je dodala.

Sredstva za pomoč Ukrajini pa se zbirajo tudi prek globalne platforme United24, ki jo je danes oznanil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski."Z enim klikom lahko donirate sredstva za zaščito naših branilcev, za rešitev naših civilistov in za obnovo Ukrajine," je sporočil v video sporočilu. Po njegovih besedah bodo vsa sredstva nakazana nacionalni banki Ukrajine in dodeljena relevantnim ministrstvom, denar pa bo namenjen za obrambo in obnovo države. Vsakih 24 ur pa bodo poročali o uporabi zbranega denarja.