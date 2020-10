Komisija v ZDA odobrila: Preizkušanje cepiva proti covidu-19 se lahko nadaljuje

Profesor Andrew Pollard iz ekipe, ki razvija cepivo na univerzi v Oxfordu, je ob tem dejal, da ga zelo veseli, da je "FDA prišla do enakega zaključka, kot tudi ostale tovrstne komisije po svetu" . Kot je še dodal, bo to njihovemu "partnerju Astri Zeneci omogočilo, da začnejo preizkušati cepivo pri nadaljnjih 30.000 prostovoljcih" . Po njegovih besedah se bodo še naprej držali vseh "strogih varnostnih postopkov", po drugi strani pa bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo cepivo čimprej na voljo ljudem po vsem svetu, "ki jih želimo zaščititi pred tem strašnim virusom" .

Po tem, ko so 6. septembra v ZDA začasno prekinili preizkušanje cepiva proti covidu-19 (gre za standardni postopek, pri katerem v času prekinitve testiranje neodvisna komisija oceni in pregleda vse podatke), je ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila FDA zdaj odobrila, da se testiranje cepiva lahko nadaljuje.

Tudi pri podjetju Johnson & Johnson nadaljujejo s testiranjem

Na težavo in začasno prekinitev testiranja cepiva so sredi oktobra naleteli tudi pri farmacevtskem podjetju Johnson & Johnson, saj so pri enem izmed testiranih ugotovili "nepojasnjeno bolezen".A tudi tam zdaj že nadaljuje s preizkušanjem cepiva, saj, kot so zapisali, "po skrbnem pregledu dogodkov ni dokaza, da bi bilo cepivo povzročitelj dogodka".

V okviru tretje faze kliničnega testiranja je podjetje začelo zbirati prostovoljce v drugi polovici septembra. Cilj je bil, da vključijo do 60.000 bolnikov med drugim iz ZDA, Argentine, Brazilije, Kolumbije in Južne Afrike.

"Do marca ali aprila bomo lahko cepili vsakega, ki bo to želel"

Medtem jePaul Mango iz ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve dejal, da pričakuje, da bo imela država na voljo dovolj odmerkov za cepljenje "najbolj ranljivih" Američanov že pred koncem letošnjega leta.

"Verjamemo, da bomo do konca januarja lahko cepili celotno starejšo populacijo," je dejal Mango in še, da naj bi do marca ali aprila lahko cepili "vsakega Američana, ki se bo želel cepiti".

V ZDA so sicer v soboto že drugi dan zapored zabeležili največje število novih okužb s koronavirusom v enem dnevu, in sicer 88.973. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa je največ novih okužb na severu in srednjem zahodu, naraščanje števila okuženih beležijo v 35 zveznih državah. Doslej je v ZDA za covidom-19 umrlo 224.751 ljudi, samo v soboto 906.