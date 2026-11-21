Po poročilu, objavljenem v reviji The Lancet Psychiatry, bo takšna problematična raba interneta verjetno prizadela več kot vsakega desetega človeka na svetu, njeni ekonomski in družbeni stroški pa bi lahko vsako leto dosegli več milijard dolarjev.

"Dokazi kažejo, da bi splošna problematična raba interneta [PUI], v stroki znana tudi kot zasvojenost z internetom, lahko prizadela več kot 10 odstotkov svetovnega prebivalstva," poročilo povzema Independent.

Število ljudi, ki se spoprijemajo z zasvojenostjo z internetom, je vse težje nadzorovati, saj ta vpliva na zdravje, medosebne odnose, izobraževanje, delo in splošno kakovost življenja, piše v poročilu, ki zato poziva vlade k uravnavanju takšnih zasvojljivih digitalnih funkcij, zasnovanih z namenom, da ljudi zadržijo na spletu.

"Številni digitalni izdelki so namensko zasnovani tako, da pritegnejo in zadržijo našo pozornost," pravi Andrea Czakó, soavtorica poročila z univerze Flinders. "Če želimo boljše zdravstvene izhode, zlasti za mlade, potrebujemo digitalno okolje, ki podpira dobro počutje in ga ne spodkopava."

Raziskovalci pozivajo, naj se izziv zasvojenosti z internetom primerja z vprašanji javnega zdravja, kot so tobak, alkohol in igre na srečo, pri čemer trdijo, da je za zmanjšanje škode potrebna strožja regulacija.