Čigav interes stoji za nedavnimi analizami inštituta IFIMES?

Nekdanji hrvaški predsednik Stjepan Mesić in zadnji minister za zunanje zadeve SFRJ Budimir Lončar sta se distancirala od nedavno objavljenih analiz Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). Častna člana inštituta namreč ostro zavračata "nepreverjena dejstva in neutemeljene trditve in zaključke", ki se nanašajo predvsem na analizo razmer v Srbiji in Črni gori.

Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES), ki ima sedež v Ljubljani, objavlja analize dogajanja na Bližnjem vzhodu in Balkanu. Inštitut, ki ga vodi doc. dr. Zijad Bećirović, ima tudi poseben posvetovalni status pri Ekonomsko-socialnem svetu OZN od leta 2018. Čeprav z inštitutom sodeluje nekaj vidnejših posameznikov in organizacij, pa je bil že v preteklosti deležen številnih kritik in obtožb. Tako je denimo koprska občina od IFIMES kupila šest študij v vrednosti 69.000 evrov, prav vse pa naj bi vsebovale dobesedne prepise iz drugih virov, celo iz Wikipedije, je poročal spletni portal Pod črto. Bećirović naj bi bil po pisanju bosanskih medijev tudi tesno povezan z nekaterimi koruptivnimi posli v BiH in tudi z radikalnimi islamskimi krogi. Inštitut s sedežem v Ljubljani je za svoje usluge, kot je razvidno iz podatkov, objavljenih v aplikaciji Erar, prejel več tisoč evrov sredstev s strani podjetij Eles ter Gen energija, pa tudi Darsa, Mestne občine Koper in Ljubljana ter ministrstva za obrambo in ministrstva za zunanje zadeve.

icon-expand Podatki o plačnikih, kjer je prejemnik Zavod IFIMES. FOTO: Erar

Tokrat pa se inštitut sooča z notranjim nezadovoljstvom, saj sta zadnji študiji, ki analizirata politično stanje v Srbiji in Črni gori, močno razburili tako častnega predsednika Stjepana Mesića kot tudi rednega govorca na dogodkih, ki jih inštitut pripravlja,Budimirja Lončarja, sicer zadnjega šefa jugoslovanske diplomacije. V skupni izjavi za javnost sta namreč ostro obsodila vsebino zadnjih dveh analiz. V njih namreč IFIMES zavzema stališče blizu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, hkrati pa odgovornost za rastočo napetost na balkanskem polotoku pripisuje zavezništvu Prištine, Podgorice in Zagreba, ki da s pomočjo srbske opozicije in tujih obveščevalnih služb poskušajo destabilizirati Srbijo. Študija z naslovom 'Srbija – prizorišče konfrontacije obveščevalnih služb' (zaenkrat na voljo le v izvirniku) opozarja tudi na možnost izbruha nasilja v času predvolilne kampanje in parlamentarnih volitev, ki so napovedane za 21. junij. Ob vsem tem ni zanemarljiv tudi podatek, da je direktor inštituta še februarja obiskal srbskega predsednika in ga povabil k predavanju na inštitutu.

icon-expand Stjepan Mesić, nekdanji hrvaški predsednik in častni predsednik IFIMES. FOTO: Aljoša Kravanja

Lončar in Mesić sta preverjata verodostojnost analiz, saj da te temeljijo na nepreverjenih dejstvih, neutemeljenih trditvah in postavljajo dvomljive zaključke. "Obe 'analizi' sta primer enostranskega in tendencioznega interpretiranja dejstev z dodatkom neutemeljenih predpostavk, pa tudi neposrednih obtožb, bodisi na račun posameznih politikov bodisi na račun držav. Ne želiva se spuščati v špekuliranje o tem, komu tovrstna besedila koristijo, oziroma kakšen je namen njihove objave," sta zapisala Mesić in Lončar.

icon-expand Zijad Bećirović in Aleksandar Vućić FOTO: IFIMES