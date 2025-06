Bolnišnice praznijo postelje, na cestah zapore, dodatni rezervoarji za vodo

Pred koncertom se sicer pojavljajo logistični pomisleki, predvsem glede prometne ureditve in razporeditve parkirišč. Tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović naj bi bil nezadovoljen s komunikacijo in usklajevanjem med organizatorji ter mestnimi oblastmi.

Na prireditvenem prostoru bodo postavili improvizirano bolnišnico z 200 posteljami, saj ob vročinskem valu in pol milijona obiskovalcev pričakujejo povečano število intervencij. Na terenu bo sicer več sto reševalcev, znotraj prizorišča 16, zunaj pa 10 reševalnih vozil in 27 zdravstvenih točk. Na prizorišču bodo tudi dodatni rezervoarji za pitno vodo.

Na Hipodromu trenutno poteka postavitev odra in prireditvenega prostora, zaradi napovedanih visokih temperatur pa bodo po poročanju hrvaških medijev v polni pripravljenosti tudi zagrebške bolnišnice in policijski helikopter. Bolnišnice so namreč pozvali, naj sprostijo okoli 20 odstotkov svojih zmogljivosti.

Hrvaški varnostni organi bodo razporejeni po mestu in conah za oboževalce. "Zaradi tega je pričakovati močno povečan promet v Zagrebu in njegovi okolici, tako na dan koncerta kot tudi nekaj dni pred in po njem. V mestu bo tudi spremenjen prometni režim. Nekatere ceste in mostovi v bližini prizorišča bodo zaprti za promet, zato priporočamo, da upoštevate prometne omejitve in načrtujete potovanje vnaprej ter se pravočasno odpravite na pot," dober teden dni pred koncertom svetujejo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu.

Na dan koncerta naj bi zaprli Jadranski most, Most svobode in Most mladosti ter Dubrovniško avenijo. Že od ponedeljka mimo Hipodroma ne vozi javni promet.