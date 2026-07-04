'Končno!' Na priljubljeni plaži je lahko le 400 obiskovalcev

Ukrep je del prizadevanj za omejevanje množičnega turizma in ohranjanje kakovosti doživetja na eni najbolj obiskanih plaž v italijanski deželi Ligurija.

Na plažo je odslej mogoče vstopiti le skozi tri vhode, kjer varnostniki s pomočjo elektronskih števcev spremljajo število obiskovalcev. Vstop ostaja brezplačen, rezervacije ali vstopnice pa niso potrebne.

Župan Francesco Solinas je pojasnil, da je omejitev nujna, da bi preprečili prenatrpanost, ki je škodovala tako obiskovalcem kot samemu prostoru. "Želimo zagotoviti prijetno izkušnjo in več udobja za vse, ki obiščejo plažo," je dejal.

Omejitev velja vsak dan do 31. avgusta med 8.30 in 17.30.

Obiskovalci, ki plažo za kratek čas zapustijo zaradi kosila ali pijače, se lahko vrnejo. Če je medtem dosežena zgornja meja 400 ljudi, bodo morali počakati, da kdo odide.

Sistem je že prvi dan pokazal, kako priljubljena je plaža. Zaradi doseženega največjega dovoljenega števila obiskovalcev so morali dostop zapreti že okoli desete ure dopoldne.

Portobello velja za eno najlepših italijanskih plaž. Leži v središču slikovitega mesteca Sestri Levante in slovi po kristalno čistem morju ter razgledih na Zaliv tišine. Gre tudi za edino večjo mestno plažo v zgodovinskem jedru kraja.

Po poročanju italijanskih medijev so domačini novo ureditev večinoma pozdravili. Pod objavami na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, kot sta "Končno" in "Skrajni čas", saj menijo, da je bilo obiskovalcev v zadnjih letih preprosto preveč.