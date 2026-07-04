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'Končno!' Na priljubljeni plaži je lahko le 400 obiskovalcev

Rim, 04. 07. 2026 17.30 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
N.Š.
Baia del Silenzio

Italijansko obmorsko mesto Sestri Levante je uvedlo stroge omejitve obiska ene najbolj priljubljenih plaž v državi. Na plaži Portobello v znamenitem zalivu Baia del Silenzio je od 1. julija hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev.

Ukrep je del prizadevanj za omejevanje množičnega turizma in ohranjanje kakovosti doživetja na eni najbolj obiskanih plaž v italijanski deželi Ligurija.

Na plažo je odslej mogoče vstopiti le skozi tri vhode, kjer varnostniki s pomočjo elektronskih števcev spremljajo število obiskovalcev. Vstop ostaja brezplačen, rezervacije ali vstopnice pa niso potrebne.

Župan Francesco Solinas je pojasnil, da je omejitev nujna, da bi preprečili prenatrpanost, ki je škodovala tako obiskovalcem kot samemu prostoru. "Želimo zagotoviti prijetno izkušnjo in več udobja za vse, ki obiščejo plažo," je dejal.

Omejitev velja vsak dan do 31. avgusta med 8.30 in 17.30. 

Obiskovalci, ki plažo za kratek čas zapustijo zaradi kosila ali pijače, se lahko vrnejo. Če je medtem dosežena zgornja meja 400 ljudi, bodo morali počakati, da kdo odide.

Sistem je že prvi dan pokazal, kako priljubljena je plaža. Zaradi doseženega največjega dovoljenega števila obiskovalcev so morali dostop zapreti že okoli desete ure dopoldne.

Portobello velja za eno najlepših italijanskih plaž. Leži v središču slikovitega mesteca Sestri Levante in slovi po kristalno čistem morju ter razgledih na Zaliv tišine. Gre tudi za edino večjo mestno plažo v zgodovinskem jedru kraja.

Po poročanju italijanskih medijev so domačini novo ureditev večinoma pozdravili. Pod objavami na družbenih omrežjih se vrstijo komentarji, kot sta "Končno" in "Skrajni čas", saj menijo, da je bilo obiskovalcev v zadnjih letih preprosto preveč.

Ca'Dario
Ca'Dario
FOTO: Shutterstock

Italija se že več let spopada z množičnim turizmom, zato številne destinacije uvajajo vse strožje omejitve. V Benetkah so uvedli vstopnino za dnevne obiskovalce, na več plažah na Sardiniji je število kopalcev omejeno z rezervacijskim sistemom ali dnevnimi kvotami, v Portofinu pa so uvedli kazni za zadrževanje na najbolj obremenjenih razglednih točkah, kjer so turisti povzročali zastoje.

Tudi druga priljubljena letovišča vse pogosteje omejujejo dostop do najbolj obiskanih plaž, da bi zmanjšala gnečo, zaščitila okolje in izboljšala izkušnjo obiskovalcev.

portobello plaža italija

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KOMENTARJI8

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flojdi
04. 07. 2026 19.10
.uff..to bo lep ravs..ko ko vcas ..pa zdej..na avtobus.komowci zmagajo
Odgovori
0 0
Panter 63
04. 07. 2026 18.37
Če bi nekaj takšnega naredili Hrvati bi bilo zdaj 400 komentarjev, namesto 4. In žaljivih 100/h. Tukaj pa moramo biti tiho, to so Italijani in bi mogli nohti biti črni.
Odgovori
-2
0 2
Podlesničar
04. 07. 2026 18.16
Zato en dan prej zvečer pustiš brisačo na plaži...
Odgovori
-6
2 8
rzui
04. 07. 2026 18.55
In tvojo pašteto
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
04. 07. 2026 18.15
verjamem,da so prebivalci presrecni in podpiram take omejitve,ker je turizem najbolj nepotrebna rec na svetu
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+1
5 4
krapezsaso
04. 07. 2026 18.38
...dokler sam nisi turist, a ne?
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+1
1 0
a res1
04. 07. 2026 18.13
Pa ob 17.30 nazaj, komu paše seveda.
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+1
2 1
NeXadileC
04. 07. 2026 18.00
Vse za vaše dobro, pravi. Tradicionalna laž za pridobitev podpore.
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+0
4 4
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