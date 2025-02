Končno poročilo o 7. oktobru: 5000 skrajnežev udarilo v treh valovih

Izraelska vojska (IDF) je objavila ugotovitve svoje notranje preiskave, v kateri je priznala svoj popoln neuspeh pri preprečevanju napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023 na Izrael, v katerem je bilo ubitih več kot tisoč Izraelcev. IDF je bila pred napadom "preveč samozavestna" in je imela napačne predstave o vojaških zmogljivostih Hamasa. "Takšnega scenarija si nismo niti predstavljali," se kesajo.

OGLAS

"7. oktober je bil popoln neuspeh, izraelske obrambne sile niso izpolnile svojega poslanstva in zaščitile izraelskih civilistov," je dejal neimenovan visoki vojaški predstavnik, ki je novinarje seznanil z vsebino poročila. "Tisti dan je umrlo preveč civilistov, ki so se spraševali, kje je vojska," je dejal.

7. oktober 2023 je Izraelu pustil globoke rane FOTO: AP icon-expand

V povzetku poročila, ki ga je vojska posredovala novinarjem, je ugotovila, da je bila divizija, ki je bila pristojna za Gazo, že od prvih ur vojne preobremenjena, "saj so teroristi prevzeli nadzor in izvajali poboje v skupnostih in na cestah na območju". Vojska je tudi priznala, da je bila pred napadom "preveč samozavestna" in je imela napačne predstave o vojaških zmogljivostih Hamasa. Ugotovitve preiskave, ki je vključevala 77 ločenih preiskav o tem, kaj se je dogajalo v skupnostih, v vojaških oporiščih in na številnih točkah spopadov na obrobju Gaze, sicer že predstavljajo neposredno tudi prizadetim osebam.

Žrtve napada na glasbeni festival Nova. FOTO: AP icon-expand

5000 skrajnežev udarilo v treh valovih "Takšnega scenarija si nismo niti predstavljali," je novinarjem povedal predstavnik vojske in dodal, da so palestinski skrajneži pod vodstvom Hamasa Izrael presenetili ne le z velikostjo in obsegom napada, temveč tudi z brutalnostjo. Ugotovili so, da je napad potekal v treh valovih in da je takrat iz Gaze v Izrael vstopilo skupno več kot 5000 ljudi.

Razdejanje po napadu Hamasa. FOTO: AP icon-expand

V prvem valu je bilo po navedbah vojske več kot tisoč pripadnikov elitnih enot vojaškega krila Hamasa, ki so prodrli pod močnim ognjem, v drugem valu je prišlo 2000 borcev, za tretji val pa je bil značilen prihod več sto borcev in več tisoč civilistov. Skupno je prišlo "približno 5000 teroristov", so navedli v poročilu. Zaradi neuspeha vojske med napadom je sicer načelnik generalštaba izraelske vojske, general Herzi Halevi že januarja napovedal, da bo odstopil. Že takrat je prevzel odgovornost za neuspeh, znova pa ga je prevzel tudi danes. Po objavi poročila je v video izjavi prevzel polno odgovornost za napake, na katere je opozorila preiskava. Njegov odstop bo sicer stopil v veljavo 6. marca.