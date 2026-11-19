56-metrsko plovilo je bilo zasidrano v bližini ribiškega pristanišča Porticello, ko je 19. avgusta 2024, tik pred zoro, med silovitim neurjem potonilo.

Na krovu luksuzne jadrnice so bili 59-letni tehnološki mogotec Mike Lynch z družino in njihovi prijatelji. Na križarjenje okoli Sicilije so se odpravili, potem ko je bil Lynch oproščen v dolgotrajnem sodnem postopku zaradi domnevne goljufije pri prodaji podjetja Autonomy.

V nesreči so poleg Lyncha umrli še njegova 18-letna hčerka Hannah, odvetnik Chris Morvillo s soprogo Nedo, bančnik Jonathan Bloomer s soprogo Judy ter kuhar Recaldo Thomas. Devet drugih članov posadke in šest potnikov so rešili.

Končno poročilo britanskega urada za preiskovanje pomorskih nesreč (MAIB) je v navzkrižju z nedavnimi italijanskimi poročili, ki so za nesrečo okrivili posadko. Najnovejše poročilo podrobno opisuje, kako je jadrnico zajel silovit veter, ki ni bil izrecno napovedan in je dosegal hitrost okoli 130 km/h. Veter je plovilo v manj kot 15 sekundah prevrnil na bok; 18 minut kasneje je ladja potonila, poroča Guardian.

Preiskovalci so ugotovili, da ranljivost jadrnice za močan veter nikoli ni bila ocenjena za razmere, v kakršnih je bila zasidrana – torej s pospravljenimi jadri in dvignjeno pomično kobilico (podvodna struktura, ki jadrnici zagotavlja stabilnost).

Ekstremne vremenske razmere je najverjetneje povzročil tako imenovani "downburst" (močan sunek vetra, ki se iz nevihtnega oblaka spusti proti morski gladini in se ob udarcu vanjo z ogromno silo razširi v vse smeri), navaja poročilo.