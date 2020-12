Končno razkrit blišč 1000 let starega križa, zakopanega na škotskem polju

Bilo je leta 2014, ko je nek nadobudni amaterski 'raziskovalec' z detektorjem kovin na sveže zorani njivi na zahodu Škotske našel vrsto predmetov - umazanih, blatnih, zaprašenih in zarjavelih. Iz zemlje je pokukal tudi manjši križec, ki so ga arheologi takrat opisali kot 'predmet žalostnega videza'. Drobne delce njegovega okrasja je bilo sicer moč opaziti skozi umazanijo, ki ga je obdajala, a nihče ni takrat niti pomislil, da so pravzaprav naleteli na pravcati zaklad.

Da predmeti obetajo nekaj več, so presodili strokovnjaki Narodnega muzeja Škotske (National Museums Scotland - NMS), ki jih je pridobil leta 2017. Pričeli so s skrbnim čiščenjem in izpod skorje blata na križcu so se zasvetili zlati lističi. Njegov osupljiv, zapleten dizajn pa je bil skrit še vse do nedavnega. Pred kratki so nato vendarle pričeli z restavriranjem, ki je razkrilo vrhunski primer anglosaške obdelave kovin. Enakokraki križ - izdelek najprestižnejše umetnosti, je tisočletje nazaj nastal izpod rok zlatarja, ki se je ponašal z izjemno spretnostjo in natančnostjo. Na vseh štirih krakih so vdelani simboli štirih evangelistov, avtorjev evangelijev Nove zaveze - podoba človeka predstavlja svetega Mateja, lev simbolizira Marka, govedo Luko in orel Janeza.

Martin Goldberg, glavni kustos zgodnjesrednjeveških in vikinških zbirk omenjenega muzeja, se spominja začudenja, ki ga je prevzelo, ko je križ razodel skrivnosti, ki je je skozi zgodovino zakrila zemlja ter zasijal v vsej svoji lepoti. "Spektakularen je; s to najdbo enostavno ni moč vleči vzporednic. To je deloma posledica obdobja, iz katerega izhaja. Predpostavljamo, da so bili samostani izropani, veliko cerkvenih zakladov pa je bilo pokradenih - tako nam vsaj takratno dogajanje opisujejo zgodovinski zapisi vikinške dobe," je razložil za Observer. "In to je eden od 'preživelih'. Kakovost izdelave je prav neverjetna. Pravi privilegij je videti to po več kot tisoč letih," je dodal.