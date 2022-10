Koncu bo sledila igra prestolov: Rusija in svet po Putinu

"Previden bom s špekulacijami o notranjepolitičnih razmerah v Rusiji," je prejšnji teden dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. "Ne glede na to, kaj lahko kažejo različne analize, menim, da moramo biti v Natu pripravljeni na vse možnosti, ko gre za Ukrajino, pa biti pripravljeni, da jo še naprej podpiramo," je dodal.

Špekulacije ali ne, večina je enotna v mnenju, da tranzicija ne bo enostavna, povzročila bo nešteto dilem, ki bi lahko obremenile zahodne zaveznike. Koliko lahko – in bi morali – vplivati na proces nasledstva? Kakšen odnos naj imajo s Putinovim naslednikom?

"Morali bi pustiti ob strani vse iluzije, da bo takoj sledila demokracija," pravi Laurie Bristow, nekdanja britanska veleposlanica v Rusiji. "Kar bo sledilo, bo obdobje težav."

Igra prestolov ali kdo bo naslednik?

Za zdaj je Putin v varnem položaju. Še vedno nadzoruje državni aparat, vojska pa v Ukrajini izvršuje njegove morilske ukaze.

Toda invazija na Ukrajino je vseeno zatresla njegov položaj doma in poglobila negotovosti glede tega, kdo bo prevzel oblast ter kako.

"Za stabilno tranzicijo, ki naj bi se po Putinovih načrtih zgodila, ko se bo on tako odločil, bi potrebovali soglasje elit," pravi Bristow. "Kar se je zgodilo zdaj, je, da se je razbil ta konsenz," je dejala in opozorila, da se je zdaj povečalo število tistih, ki se borijo za oblast v Kremlju. Ti spopadi bi se lahko celo spremenili v krvave, ko bo vrhovni položaj v Kremlju končno prost.

"To bi lahko hitro postala situacija kot v Shakespearjevem delu ali igra prestolov," je za Politico dejal William Alberque, nekdanji direktor Natovega centra za nadzor orožja.

Alexander Vershbow, nekdanji visoki uradnik ZDA in Nata, pa je dejal, da je najverjetnejši scenarij še vedno "gladek prehod" znotraj Putinovega trenutnega ožjega kroga - vendar je priznal, da lahko strmoglavljenje tiranov povzroči nemir. "Lahko pride do notranje nestabilnosti," je dejal, "in stvari postanejo zelo nepredvidljive v avtoritarnih sistemih, v personalističnih diktaturah".

Bristow ob tem zahodne sile svari, naj se izogibajo bojem za nasledstvo: "Mislim, da moramo priznati meje naših zmožnosti vplivanja na te rezultate." Čeprav nas "nas rezultat zagotovo zanima".