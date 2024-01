Končuje se civilna tožba proti Trumpu, grozi mu več stomilijonska kazen

Trumpov odvetnik je te pogoje zavrnil kot nepoštene. Kljub temu je Trump prišel v New York na zadnji dan sojenja in ponovil, da gre za sramoto in neustavni lov na čarovnice ter vpletanje v volitve. Trump znova kandidira za predsednika ZDA, potem ko je leta 2020 izgubil volitve.

Trump je želel sam podati sklepni nagovor sodniku, vendar mu je ta to preprečil, potem ko ni bil pripravljen sprejeti nekaterih pogojev. Med drugim tega, da bi se v nagovoru držal dejstev o primeru, da ne bi uvajal novega dokaznega materiala, da ne bi komentiral nepomembnih in nepovezanih zadev ali govora izkoriščal za politično kampanjo.

Tožba jim med drugim očita, da so napihovali vrednost premoženja za pridobitev ugodnejših kreditov. Pravosodna ministrica Letitia James je dodala tudi zaroto, lažne finančne izjave, ponarejanje poslovnih listin in zavarovalniške goljufije.

Sodnik Arthur Engoron , ki je že lani sklenil, da je Donald Trump kriv očitanih mu dejanj, bo kazen izrekel do konca meseca. V 11 mesecev trajajočem sodnem procesu je šlo v resnici le za to, kako visoka bo kazen. Jamesova poleg denarne kazni zahteva tudi prepoved poslovanja v New Yorku za Trumpa, njegovo podjetje in odrasla sinova Erica in Donalda mlajšega.

Skozi sojenje je Trump nenehno napadal udeležence. Temnopolto tožilko je med drugim obtožil, da je rasistka, spravljal se je na sodnika, ki mu je to dopustil, vendar pa ga je denarno kaznoval, ko je napadal njegovo sodno uslužbenko. Trumpu je odmeril dve kazni za kršenje prepovedi izjav o sodnem osebju v višini 15.000 dolarjev (okoli 13,7 milijona evrov).

Engoron je bil v 11 mesecih deležen več sto primerov resnih groženj z nasiljem, prav tako tudi sodna uslužbenka. Celo danes na koncu sojenja je prejel lažni telefonski klic o bombnem napadu na njegovo hišo na Long Islandu, poroča CNN.

Trumpovi odvetniki so se že pritožili na njegov sklep, da je Trump goljufal, in napovedujejo pritožbo na višino kazni. Za Trumpa je bil proces koristen z vidika utrjevanja politične podpore in nabiranja denarja za kampanjo.

Sklepna nagovora nista prinesla nič novega. Pravniki ministrice so ponavljali, da so Trump in drugi goljufali ter prišli do ugodnih posojil, Trumpovi odvetniki pa so ponavljali, da je tožba brezpredmetna, ker ni žrtev ali oškodovancev. Banke so dobile denar nazaj, v finančnih izjavah pa naj bi vsi v nepremičninskem svetu navajali podatke, ki jih je treba preveriti.