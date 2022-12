Kondomi v Franciji bodo za vse od 18 do 25 let brezplačni

Poleg tega so že na voljo tudi druge zdravstvene pobude, v začetku tega leta so uvedli brezplačno kontracepcijo za vse ženske do 26 let, pred tem je bila namreč brezplačna le za dekleta, stara 18 let ali manj. S tem želijo zagotoviti, da tudi ženske nad 18 let ne prenehajo jemati kontracepcije le zato, ker si je ne morejo privoščiti.

Ženske in dekleta do 26 let bodo zdaj lahko k zdravniku odšle tudi na brezplačen pregled, če bodo sumile, da imajo spolno prenosljivo bolezen. To bo veljajo za vse vrste teh bolezni, razen za HIV. Spolno prenosljive bolezni, zlasti klamidija in gonoreja, so v Franciji v močnem porastu med mladimi, še posebej pa pri moških, starih od 15 do 29 let.

"Glede spolne vzgoje nismo ravno uspešni. To je področje, na katerem moramo bolje izobraziti naše učitelje," je dejal Macron.