Konec Bidnove kandidature naj bi bil že jasen, vprašanje je le, kako ga bodo odigrali

Joe Biden FOTO: AP icon-expand

Barack Obama in Nancy Pelosi sta po poročanju CNN govorila o Joeju Bidnu in prihodnosti njegove kampanje. Skrbi ju, da je naenkrat postalo veliko težje premagati republikanskega kandidata Donalda Trumpa. A nihče ne ve, kaj storiti. Novinarji CNN so medtem govorili z več kot ducatom članov kongresa, operativci in številnimi ljudmi, ki so v stiku z Obamo in Pelosijevo. Številni med njimi so ocenili, da je konec Bidnove kandidature jasen in da je na tej točki samo vprašanje, se ga bo odigralo. Burno dogajanje se tako nadaljuje tudi po Bidnovi novinarski konferenci, katere namen je bil pomiriti duhove.

Več vodilnih demokratov meni, da morata Obama in Pelosijeva čim prej jasno povedati svoje mnenje, preden bo manj kot štiri mesece pred volitvami povzročena še večja škoda. Ko gre za Pelosijevo, številni upajo, da bo prav ona lahko končala pretrese, ki zadnja dva tedna pestijo demokrate. In številni med njimi kot rešitev vidijo, da reče Bidnu, da mora izstopiti iz bitke. Pelosijeva se je z Bidnom po katastrofalnem soočenju s Trumpom že pogovarjala, takrat je ocenila, da njegove odločitve, da ostane v tekmi, kot dokončne. Vendar je prek pomočnika zavrnila nadaljnje komentarje. Obamova odločitev, da dva tedna ne bo javno komentiral dogajanja, pa je medtem pri številnih vodilnih demokratih pustila občutek, kot da jih je pustil na cedilu, ko se drži iste nevtralne drže, ki je v veliki meri opredeljevala njegovo obdobje po predsedovanju. Po debati je na X objavil: "Slabe debate se zgodijo. Verjemite mi, vem," Toda Obamov vse večji skepticizem glede sposobnosti njegovega prijatelja za ponovno izvolitev naj bi bila ena najslabše varovanih skrivnosti v Washingtonu. In mnogi menijo, da bo vpliv Obame in Pelosijeve zelo jasen, ko bo konec obdobja, ki ga mnogi vidijo kot zgodovinsko. "Opazujejo in čakajo, da bo predsednik Biden sam sprejel odločitev," je za CNN povedal eden od dolgoletnih demokratov o starešinah demokratske stranke. Mnogi pa pričakujejo, da konkretne korake. A v pogovorih z nekaterimi demokrati v preteklih dveh tednih naj bi Obama ovrgel idejo, da bi lahko potisnil Bidna v eno ali drugo smer, tudi če bi to hotel, kar poudarja njun dolgoletni zapleten, a zvest odnos. Ko gre za Obamo, naj bi bilo tudi vprašanje, kako bi bil videti takšen nasvet. Biden je bil v preteklosti kritičen do tega, da ga Obama ni vzpodbujal h kandidaturi leta 2015 - po smrti njegovega sina Beauja. Obama sicer verjame, da je poskušal pomagati svojemu takratnemu podpredsedniku, da se osredotoči na svojo žalost in ne zabrede v težko bitko s Hillary Clinton za demokratsko nominacijo. A Biden bi mu tokrat lahko odvrnil, da ga je nekoč že postavil na stranski tir, rezultat pa je bila največja nočna mora demokratov - Trump. Obama se je v preteklosti videl v vlogi povezovalca, ki lahko pomaga potrditi usmeritev stranke za tiste, ki ostajajo skeptični. A doslej se ni zavezal, da bo imel to vlogo tudi v pretresih glede tega, ali naj Biden ostane kandidat - in kaj se naj zgodi, če Biden odide. In nekateri mu to zamerijo. "Poznan je kot Obama brez drame," je dejal Emanuel Cleaver, demokrat iz Missourija.