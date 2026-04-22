Rojenim po letu 2008 doživljenjska prepoved nakupa cigaret

V torek je zgornji dom britanskega parlamenta odobril zakon o tobaku in elektronskih cigaretah, po katerem cela generacija mladih nikoli ne bo smela kupiti cigaret ali elektronskih cigaret. Vlada meni, da lahko na ta način prepreči smrti, invalidnosti in bolezni v Združenem kraljestvu, navaja AlJazeera .

Trenutno je v Združenem kraljestvu prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, nezakonita. Od leta 2027 se bo zakonska starost za prodajo tobačnih izdelkov vsako leto zvišala za eno leto, kar pomeni, da jih posamezniki, rojeni po 1. januarju 2009, ne bodo mogli kupiti.

Vlada je mnenja, da bo zaradi zakona do leta 2075 kadilo do 1,7 milijona manj ljudi.

Vejpanje oz. uporaba elektronskih cigaret bo poleg javnih in poslovnih stavb prepovedana tudi na igriščih, pred šolami in v bolnišnicah ter v avtomobilih, ki prevažajo otroke, še navaja AlJazeera. Kajenje cigaret je na vseh teh območjih že prepovedano.

Tako kot kajenje bo tudi vejpanje še vedno dovoljeno na prostem in nikomur ne bo prepovedano kaditi v lastnih domovih.

Zakon prepoveduje tudi označevanje in oglaševanje elektronskih cigaret in drugih nikotinskih izdelkov na način, da so privlačni za otroke.