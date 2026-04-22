Tujina

Rojenim po letu 2008 doživljenjska prepoved nakupa cigaret

London, 22. 04. 2026 17.31 pred 27 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Elektronska cigareta

Združeno kraljestvo je sprejelo prelomni zakon, ki bo vsem, rojenim po letu 2008, za vedno prepovedal nakup tobačnih izdelkov. Kako zakon deluje? Zakonska starost za nakup tobačnih izdelkov, ki znaša 18 let, se bo od leta 2027 vsako leto zvišala za eno leto. Tisti, ki so zdaj stari 17 let ali manj, je torej nikoli ne bodo dosegli.

V torek je zgornji dom britanskega parlamenta odobril zakon o tobaku in elektronskih cigaretah, po katerem cela generacija mladih nikoli ne bo smela kupiti cigaret ali elektronskih cigaret. Vlada meni, da lahko na ta način prepreči smrti, invalidnosti in bolezni v Združenem kraljestvu, navaja AlJazeera.

Zakonska starost se bo od leta 2027 vsako leto zvišala za eno leto.
Trenutno je v Združenem kraljestvu prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, nezakonita. Od leta 2027 se bo zakonska starost za prodajo tobačnih izdelkov vsako leto zvišala za eno leto, kar pomeni, da jih posamezniki, rojeni po 1. januarju 2009, ne bodo mogli kupiti.

Vlada je mnenja, da bo zaradi zakona do leta 2075 kadilo do 1,7 milijona manj ljudi.

Vejpanje oz. uporaba elektronskih cigaret bo poleg javnih in poslovnih stavb prepovedana tudi na igriščih, pred šolami in v bolnišnicah ter v avtomobilih, ki prevažajo otroke, še navaja AlJazeera. Kajenje cigaret je na vseh teh območjih že prepovedano.

Tako kot kajenje bo tudi vejpanje še vedno dovoljeno na prostem in nikomur ne bo prepovedano kaditi v lastnih domovih.

Zakon prepoveduje tudi označevanje in oglaševanje elektronskih cigaret in drugih nikotinskih izdelkov na način, da so privlačni za otroke.

'Generacija brez dima'

Ljudje v Združenem kraljestvu večinoma podpirajo prepoved kajenja. Javnomnenjska anketa, ki jo je leta 2024 izvedel YouGov za dobrodelno organizacijo za javno zdravje Action on Smoking and Health (ASH), je pokazala, da 78 odstotkov vprašanih podpira idejo o ustvarjanju "generacije brez dima" v Združenem kraljestvu, medtem ko 52 odstotkov kadilcev podpira zvišanje starosti za prodajo cigaret za eno leto vsako leto.

KOMENTARJI

stoinena
22. 04. 2026 18.38
kdaj boste poskrbeli za debelost, ki je tihi ubijalec???
LevoDesniPles
22. 04. 2026 18.37
lol 70% državljanov na arabskem otoku VB raje kadijo vodne pipe... šiša pa gas XD
nikagaja
22. 04. 2026 18.35
sem proti kajenju v zaprtih prostorih ne pa zunaj. sebe pa ima vsakdo pravico , da se ogroza, ce se hoce.
tech
22. 04. 2026 18.31
Kr neki, zakaj ne bi kar takoj prepovedali. Je v parlamentu preveč kadilcev?
genir
22. 04. 2026 18.38
proračun bi trpel se nam ne sanja kakšni miljoni so to.
aknes
22. 04. 2026 18.27
Bravo
Jon Bacek
22. 04. 2026 18.18
V Sloveniji so še naprednejši. Politikom se ni treba testirati na drogo in alkohol! To je sprejela Golobova vlada. A za vsako resno službo se mora zaposleni testirati!
Bbcc12
22. 04. 2026 18.26
Pa še obsojenci so lahko.
stoinena
22. 04. 2026 18.35
tudi to da se kazniva dejanja brišejo, je nesmisel. torej čez čas si čist, kot tisti, ki ni naredil nikoli nič. brezveze. očitno se ne splača biti pošten.
