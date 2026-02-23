Konec dobave elektrike Ukrajini? Ne, če omogoči pretok ruske nafte

Po navedbah Kijeva je ruski dron 27. januarja zadel dele naftovoda v zahodni Ukrajini, od takrat naprej pa ne Slovaška ne Madžarska nimata več ruske nafte. Prekinitev dobave ruske nafte je dolgotrajna, kriv pa naj bi bil Kijev. Slovaški premier Robert Fico je dejal, da bo v dveh dneh prekinil nujne dobave elektrike Ukrajini, če Kijev ne bo ponovno omogočil tranzita ruske nafte na Slovaško preko ukrajinskega ozemlja. Podoben ultimatum je le nekaj dni prej izrekel madžarski premier Viktor Orban.

Robert Fico in Volodimir Zelenski FOTO: AP

Gre za velik spor med Ukrajino in njenima sosedama, ki sta članici tako EU kot Nata, a sta se njuna voditelja, v nasprotju z ostalimi voditelji EU, uprli proukrajinskemu konsenzu in še naprej razvijata odnose z Moskvo. Sta tudi še edini državi EU, ki še vedno v veliki meri uporabljata rusko nafto, dostavljeno preko naftovoda Družba, ki teče čez Ukrajino, poroča CNN. "Ukrajina zavrača in obsoduje ultimatume in izsiljevanje s strani vlad Madžarske in Slovaške glede energetske oskrbe med našimi državami," je zapisalo ukrajinsko zunanje ministrstvo. "Ultimatume bi morali pošiljati Kremlju, zagotovo pa ne Kijevu." A Madžarska in Slovaška sta ključni za uvoz elektrike v Ukrajino. Skupaj namreč zagotavljata približno polovico evropskega nujnega izvoza elektrike v Ukrajino, na katero Kijev močno računa, saj so ruski napadi poškodovali električno omrežje. "Če oskrba Slovaške z nafto ne bo obnovljena, bom prosil SEPS, državno delniško podjetje, da ustavi nujne dobave elektrike Ukrajini," je zapisal Fico na omrežju X. Kijev je tako dejanje označil za "provokativno in neodgovorno, ogroža pa energetsko varnost celotne regije".