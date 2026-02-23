Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konec dobave elektrike Ukrajini? Ne, če omogoči pretok ruske nafte

Budimpešta/Bratislava, 23. 02. 2026 10.23 pred 56 minutami 2 min branja 17

Avtor:
N.V.
Robert Fico in Volodimir Zelenski

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je grožnjo Madžarske in Slovaške, da bosta ustavili dobavo elektrike Ukrajini, če Kijev ne bo ponovno omogočil pretoka ruske nafte, označilo za "izsiljevanje". Državi namreč nimata ruske nafte od 27. januarja, za prekinitev pa krivita Ukrajino.

Po navedbah Kijeva je ruski dron 27. januarja zadel dele naftovoda v zahodni Ukrajini, od takrat naprej pa ne Slovaška ne Madžarska nimata več ruske nafte. Prekinitev dobave ruske nafte je dolgotrajna, kriv pa naj bi bil Kijev.

Slovaški premier Robert Fico je dejal, da bo v dveh dneh prekinil nujne dobave elektrike Ukrajini, če Kijev ne bo ponovno omogočil tranzita ruske nafte na Slovaško preko ukrajinskega ozemlja. Podoben ultimatum je le nekaj dni prej izrekel madžarski premier Viktor Orban.

Robert Fico in Volodimir Zelenski
Robert Fico in Volodimir Zelenski
FOTO: AP

Gre za velik spor med Ukrajino in njenima sosedama, ki sta članici tako EU kot Nata, a sta se njuna voditelja, v nasprotju z ostalimi voditelji EU, uprli proukrajinskemu konsenzu in še naprej razvijata odnose z Moskvo. Sta tudi še edini državi EU, ki še vedno v veliki meri uporabljata rusko nafto, dostavljeno preko naftovoda Družba, ki teče čez Ukrajino, poroča CNN.

"Ukrajina zavrača in obsoduje ultimatume in izsiljevanje s strani vlad Madžarske in Slovaške glede energetske oskrbe med našimi državami," je zapisalo ukrajinsko zunanje ministrstvo. "Ultimatume bi morali pošiljati Kremlju, zagotovo pa ne Kijevu."

A Madžarska in Slovaška sta ključni za uvoz elektrike v Ukrajino. Skupaj namreč zagotavljata približno polovico evropskega nujnega izvoza elektrike v Ukrajino, na katero Kijev močno računa, saj so ruski napadi poškodovali električno omrežje.

"Če oskrba Slovaške z nafto ne bo obnovljena, bom prosil SEPS, državno delniško podjetje, da ustavi nujne dobave elektrike Ukrajini," je zapisal Fico na omrežju X. Kijev je tako dejanje označil za "provokativno in neodgovorno, ogroža pa energetsko varnost celotne regije".

Preberi še Zelenski: Vsak Viktor si zasluži klofuto. Orban: Nisi sposoben končati vojne

Ukrajina je predlagala alternativne tranzitne poti za prevoz nafte v Evropo, medtem ko potekajo nujna popravila na naftovodu. Predlagali naj bi pošiljke preko ukrajinskega naftnega transportnega sistema ali po morski poti, potencialno po naftovodu Odesa-Brodi, ki povezuje glavno ukrajinsko pristanišče ob Črnem morju z EU.

V času vojne, ki se je začela z obsežno rusko invazijo, katere četrta obletnica bo jutri, je Ukrajina dovolila uporabo svojega ozemlja za izvoz ruske energije v Evropo. Izvoz je bil sicer zelo omejen, a ne ustavljen.

Od oktobra lani pa je Rusija okrepila napade z droni in raketami na ukrajinski energetski sistem, kar je povzročilo izpade elektrike in toplote ter potisnilo milijone Ukrajincev v življenje brez elektrike v izjemno mrzlih zimskih temperaturah.

slovaška madžarska elektrika nafta ukrajina

Pod bleščečo podobo zlatih kupol smrt in naraščajoča revščina

Zakaj Iran še ni kapituliral? 'Zato, ker smo Iranci'

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aijn Prenn
23. 02. 2026 11.45
Bo Urška iz Bruslja poklicala in povedala Fičotu in Orbanistu, da se blagajna zapira, pa bo takoj sloga in mir v UKR soseščini.
Odgovori
0 0
Kruha in Iger
23. 02. 2026 11.45
kot pravi Banion drži 100% nekomu preprečiš do surovin in ga obtožiš izsiljevanja. Ja to je ukrajinska logika, ki je postala sprevržena. Oni so prepričani da jih je Evropa dolžna podpirati in živeti. Prepričani so da, ko pridejo v EU jim ne bo treba več delat ker bo za vse poskrbljeno. Ta država se ne sme pridružiti, lahko sprejmejo vse reforme a miselnosti, da je treba druge izkoriščat se jim ne bo dalo spremeniti še 50 let, tako skorumpirane države pa res ne rabimo v EU.
Odgovori
+1
1 0
Rains
23. 02. 2026 11.44
Haha, hja tko je to. Geopolitična realnost pač.
Odgovori
-1
0 1
Banion
23. 02. 2026 11.38
nekomu preprečiš o do surovin in ga obtožiš izsiljevanja. ja to je ukrajinska lugika, ki je postala sprevržena. Oni so prepričani da jih je evropa dolžna podpirati in živeti. Prepričani so da ko pridejo v eu jim ne bo treba več delat ker bo za vse poskrbljeno. T adržava se ne sme pridružiti, lahko sprejmejo vse reforme a miselnosti da je treba druge izkoriščat se jim ne bo dalo sprmeniti še 50 let, to je stra ruska ideologija, izkoriščati
Odgovori
+4
4 0
Aijn Prenn
23. 02. 2026 11.47
V bistvu jih je EU res dolžna podpirati, če želi, da bo imela mir pred putinom.
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
23. 02. 2026 11.35
Za koga sedaj navija JJ....Orban ali Zelenski....nekoga bo moral izbrati...., če zmaga na volitvah seveda...
Odgovori
+1
2 1
PIKAPOLONICA1994
23. 02. 2026 11.34
Od kdaj pa tale diktira življenje v EU....naj bo srečen, da vse dobi zastonj....dobesedno vse ...Nehvaležnost pa taka
Odgovori
+2
4 2
Mens sana
23. 02. 2026 11.26
............svet je naveličan in utrujen od jamranj, izsiljevanj, laži, groženj škrata Zlodimirja,.............teta Ursula mu je obljubila večno zvestobo in s tem namenom nam pripravlja 20. paket sankcij, kar pomeni še več omejitev že tako propadajoči EU.................in kmalu nas bodo pomalicali Indija in Kitajska...............
Odgovori
+4
5 1
borjac
23. 02. 2026 11.24
Slovaška in Madžarska branita svoj narod , ne moreta biti Bratislava in Budimpešta brez plina in v mrazu , gospodarstvo zapira tovarne .... zaradi tega ker Ukrajinci ne spustijo Ruskega plina v ti dve državi , torej VI NAM PLIN in MI VAM ELEKTRIKO , pošten dogovor , pa kaj bi radi tile Ukrajinci , da jim pošljejo še kakšno milijardo da pokradejo in pretopijo v zlato... potem pa na zasebne račune v tujino.
Odgovori
+5
6 1
poper00
23. 02. 2026 11.30
Ja ampak že Janša se je hvalil ,da je bil med prvimi tremi voditelji v ukrajini in jim izrazil neomajno podporo.Malo je čudno ,ker se vleče orbanu in Ficu od zadaj hkrati pa zelenskemu od spredaj.Ne vem .če tu ne bo prišlo do trka.No ne bo neki problem ,ker je prebarvani komunist tako vajen menjati barve vsakih pet minut.
Odgovori
+2
2 0
kita 1111
23. 02. 2026 11.21
To bi morali že zdavnaj narediti roki katera te hrani ne gre oporekati
Odgovori
+4
4 0
ŠeVednoPlešem
23. 02. 2026 11.20
Totalna konfrontacija med Ukrajino in Rusijo traja že 4 leta, na koliko 8 let podlage konflikta v Donbasu ... Kaj je izplen ? Krim in vzhodna Ukrajina sta definitivno Ruska. In tudi ostala bosta del Rusije. Zelenskemu kljub gromozanskim finančnim injekcijam zahoda, posredno in neposredni pomoči Nata ni uspela povrniti ozemelj. Krim, Donbas že 12 let nista del Ukrajine in sta pod kontrolo Moskve. Rusija kljub napovedim ni pokleknila, ni se gospodarsko, vojaško, človeško zlomila. Trenutno vlada status quo. Mislim, da ta ne koristi EU, ki je gospodarsko v razsulu. Nemčija je v krizi, Italija je v hudi krizi, ljudje so nezadovoljni, Francija je v krizi, Španija je v krizi, do kdaj bo EU financirala Zelenskega ??? To se mora nehati
Odgovori
+4
5 1
wsharky
23. 02. 2026 11.00
ti ukrajinci samo molzejo evropo, po sloveniji pa se prevažajo z kar lepim avto parkom, ki jim ga še slovenci zavidamo, ravno včeraj videl lepo novo Teslo, moški za volanom, pobegnil ne pa da bi branil domovino
Odgovori
+9
12 3
Koronavirusovec
23. 02. 2026 11.15
zelo redko vidim avto z ukrajinskimi registrskimi slabši kot naš pa je avto iz leta 2023
Odgovori
+8
9 1
3320.
23. 02. 2026 11.00
Bravo Mađarska, bravo Slovaška 👏🏻👏🏻👏🏻
Odgovori
+9
11 2
Rudar
23. 02. 2026 11.13
Vprašal slovake in madžare, kaj si mislijo o tem.
Odgovori
-1
2 3
Sir Oliver
23. 02. 2026 10.54
Slovaška in Madžarska sta sramota za EU. Naj že izstopita. Aja, to pa ne. Jim j epreveč udobno v EU.
Odgovori
-14
2 16
bibaleze
Portal
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
zadovoljna
Portal
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
vizita
Portal
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543