Konec doplačil za ročno prtljago? EU sprejela dolgo pričakovane spremembe

Potniki na letih znotraj Evropske unije bodo še naprej upravičeni do finančnega nadomestila, če njihov let zamuja več kot tri ure. Letalskim družbam ni uspelo doseči zvišanja praga na štiri ali pet ur, za kar so si prizadevale med dolgotrajnimi pogajanji, poroča Euronews.
Nova pravila natančneje določajo višino odškodnin. Potniki na daljših letih bodo prejeli 300 evrov, če bo zamuda presegla štiri ure, oziroma 600 evrov, če bo let odpovedan ali bo zamuda še daljša.
Pomembna novost je odprava doplačil za osnovno ročno prtljago, ki so v zadnjih letih postala običajna predvsem pri nizkocenovnih prevoznikih. Vsak potnik bo imel pravico do brezplačnega osebnega predmeta in manjšega kovčka z največjo skupno dimenzijo 100 cm ter težo do sedem kilogramov, ki bo vključen v osnovno ceno vozovnice.
Čeprav letalske družbe opozarjajo, da bodo zaradi novih obveznosti cene vozovnic verjetno višje, bo ureditev potnikom prinesla večjo preglednost in enotna pravila po vsej EU. Tisti, ki bodo potovali brez večje ročne prtljage, bodo lahko izbrali cenejšo vozovnico.
Prenova pravil se je začela že leta 2013. Evropski poslanci so se ves čas prizadevali za večje pravice potnikov, medtem ko so nekatere države članice in letalska industrija opozarjale na dodatne stroške ter vpliv na konkurenčnost prevoznikov.
Zagovorniki sprememb poudarjajo, da so bila dosedanja pravila sprejeta v času, ko je bil letalski promet bistveno manj obsežen in ko poslovni modeli nizkocenovnih družb še niso temeljili na številnih dodatnih doplačilih za storitve, ki so bile nekoč samoumevne, navaja Euronews.
Dogovor so potrdili veleposlaniki držav članic EU in ciprsko predsedstvo Sveta EU, dokončno pa bo zakonodajni postopek zaključen v prihodnjih dneh. Nova pravila bodo začela veljati leta 2027.
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