Konec doplačil za ročno prtljago? EU sprejela dolgo pričakovane spremembe

Potniki na letih znotraj Evropske unije bodo še naprej upravičeni do finančnega nadomestila, če njihov let zamuja več kot tri ure. Letalskim družbam ni uspelo doseči zvišanja praga na štiri ali pet ur, za kar so si prizadevale med dolgotrajnimi pogajanji, poroča Euronews.

Nova pravila natančneje določajo višino odškodnin. Potniki na daljših letih bodo prejeli 300 evrov, če bo zamuda presegla štiri ure, oziroma 600 evrov, če bo let odpovedan ali bo zamuda še daljša.

Pomembna novost je odprava doplačil za osnovno ročno prtljago, ki so v zadnjih letih postala običajna predvsem pri nizkocenovnih prevoznikih. Vsak potnik bo imel pravico do brezplačnega osebnega predmeta in manjšega kovčka z največjo skupno dimenzijo 100 cm ter težo do sedem kilogramov, ki bo vključen v osnovno ceno vozovnice.

Čeprav letalske družbe opozarjajo, da bodo zaradi novih obveznosti cene vozovnic verjetno višje, bo ureditev potnikom prinesla večjo preglednost in enotna pravila po vsej EU. Tisti, ki bodo potovali brez večje ročne prtljage, bodo lahko izbrali cenejšo vozovnico.