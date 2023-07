'Konec igre' za zloglasno mafijsko skupino Societa foggiana

Italijanska policija je v kraju Foggia na jugozahodu države izvedla obsežno racijo proti mafijski skupini, ki se imenuje Societa foggiana. Aretirala je 82 domnevnih članov mafije, ki so obtoženi številnih kaznivih dejanj, in sicer preprodaje mamil, nezakonitega posedovanja orožja in izsiljevanja. Zasegla je tudi mamila in več kosov orožja.

Po Cosa Nostri na Siciliji, Camorri v Neaplju in kalabrijski 'Ndrangheti so nasilni kriminalni klani ustrahovali mesto Foggie in okolico na jugovzhodu države. Njihovo izkoreninjenje je za oblasti postalo "nacionalno izredno stanje". Zdaj so se temu odločili narediti konec. Od zgodnjih nočnih ur je v mestu Foggia potekala največja protimafijska operacija doslej, poimenovana "Konec igre". V akciji je sodelovalo okoli 500 karabinjerjev na zahtevo okrožnega direktorata za boj proti mafiji v Bariju ob podpori nacionalnega direktorata za boj proti mafiji in terorizmu proti osebam.

Po navedbah policije, so člani treh klanov te mafijske skupine sklenili dogovor o preprodaji drog, vrednih več milijonov evrov na leto. Klani so z dogovorom končali rivalstvo in dosegli monopol v trgovini s kokainom v južni italijanski regiji. Poslovni model treh klanov je temeljil na sistematičnem izsiljevanju ter agresivnem in skrbnem sistemu nadzora trgovine. Izkupiček pa se je stekal v skupni fond, iz katerega so se financirale dejavnosti klanov. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi je policijsko operacijo pozdravil kot močan odziv države proti mafiji, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

