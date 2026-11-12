Konec legendarne čezoceanke: nekoč najhitrejšo ladjo namerno potopili

Preden je končala svojo kariero, je bila ladja znana po prevozu članov kraljevih družin in številnih zvezdnikov med ZDA in Evropo. To vlogo je opravljala od leta 1952 do leta 1969, piše BBC. Z ladjo je Atlantik prečkal tudi mladi Bill Clinton, še preden je postal ameriški predsednik. Na njej so potovali tudi nekdanji predsedniki Harry Truman, Dwight Eisenhower in John F. Kennedy. Na ladjo so se vkrcali tudi številni zvezdniki, med njimi Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dalí, Walt Disney, Judy Garland in Cary Grant.

Ladja SS United States FOTO: AP

Nato je svoj dom našla v Philadelphii, lani pa so jo premestili v Alabamo, kjer so opravili čiščenje in sanacijska dela. V ponedeljek se je ladja še zadnjič podala na pot, in sicer iz Alabame proti obali mesta Destin na Floridi, kjer so jo v natančno izvedeni operaciji potopili brez uporabe eksploziva.

Podvodna atrakcija

Aktivisti so se leta borili za ohranitev te zgodovinske čezoceanske ladje, ki je Atlantik prečkala več kot stokrat, in si prizadevali, da bi jo spremenili v muzej, a zaman. Namesto tega so jo dodali med številne umetne grebene ob floridski obali. V načrtu je odprtje muzeja na kopnem, v katerem bo predstavljena zgodovina ladje.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Ladja SS United States pred načrtovanim potopom. AP

Ladja SS United States pred načrtovanim potopom. AP

Ladja SS United States pred načrtovanim potopom. AP



