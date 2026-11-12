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Konec legendarne čezoceanke: nekoč najhitrejšo ladjo namerno potopili

Destin, 12. 11. 2026 09.13 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Ladja SS United States

Ladjo, ki je nekoč veljala za najhitrejšo na svetu in je daljša od Titanika, so potopili ob obali Floride. Kar 30 let je SS United States čakala zasidrana v Philadelphii, zdaj pa bo postala podvodna turistična atrakcija za ljubitelje morskega sveta.

Preden je končala svojo kariero, je bila ladja znana po prevozu članov kraljevih družin in številnih zvezdnikov med ZDA in Evropo. To vlogo je opravljala od leta 1952 do leta 1969, piše BBC.

Z ladjo je Atlantik prečkal tudi mladi Bill Clinton, še preden je postal ameriški predsednik. Na njej so potovali tudi nekdanji predsedniki Harry Truman, Dwight Eisenhower in John F. Kennedy. Na ladjo so se vkrcali tudi številni zvezdniki, med njimi Marlon Brando, Coco Chanel, Duke Ellington, Salvador Dalí, Walt Disney, Judy Garland in Cary Grant.

Ladja SS United States
Ladja SS United States
FOTO: AP

Nato je svoj dom našla v Philadelphii, lani pa so jo premestili v Alabamo, kjer so opravili čiščenje in sanacijska dela.

V ponedeljek se je ladja še zadnjič podala na pot, in sicer iz Alabame proti obali mesta Destin na Floridi, kjer so jo v natančno izvedeni operaciji potopili brez uporabe eksploziva.

Podvodna atrakcija

Aktivisti so se leta borili za ohranitev te zgodovinske čezoceanske ladje, ki je Atlantik prečkala več kot stokrat, in si prizadevali, da bi jo spremenili v muzej, a zaman. Namesto tega so jo dodali med številne umetne grebene ob floridski obali. V načrtu je odprtje muzeja na kopnem, v katerem bo predstavljena zgodovina ladje.

Preden jo je kupila lokalna oblast na Floridi, je bilo predstavljenih več predlogov, po katerih bi ladja dobila novo življenje kot muzej ali plavajoči hotel, vendar se nobeden od njih ni uresničil. Namesto tega je ladja ostajala zasidrana na različnih pomolih in v lasti različnih lastnikov, medtem ko so potekali pravni spori.

Združenje SS United States Conservancy si je večkrat prizadevalo, da bi ladjo ohranili nad gladino, vendar pri tem ni bilo uspešno. Predsednica združenja Susan Gibbs, katere dedek je sodeloval pri načrtovanju ladje, je dejala, da je vesela, da se bo zgodba o ladji SS United States nadaljevala.

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KOMENTARJI3

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0523
12. 11. 2026 11.12
Če pa jaz vržem piksno v morje, je pa cel hudič.
Odgovori
0 0
ŽigaLausegger
12. 11. 2026 10.17
Podvodne smeti. Zakaj se ladje ne predela v surovine? Zakaj je potrebno uničevati okolje?
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+2
3 1
ŽigaLausegger
12. 11. 2026 10.17
Lastnik naj plača predelavo... Mislim, da je z ladjo dovolj zaslužil...
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+1
2 1
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