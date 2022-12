Konec letalskega načina? EU bo dovolila uporabo telefonov med letom

Letalske družbe bodo tako lahko ponudile najnovejšo tehnologijo 5G na svojih letalih. Pokritost s 5G bo omogočena z vgradnjo tako imenovane "pikocelice" v letalo. Prek te omrežne postaje se lahko telefonski klici, SMS-sporočila in mobilni podatki pošiljajo prek satelitskega omrežja v mobilno omrežje na tleh.

Po navedbah Evropske komisije bodo z ukrepom v praksi letalske družbe pooblastili, da potnikom med letom dovolijo telefoniranje, pošiljanje SMS-sporočil ter rabo mobilnih podatkov. "Nebo ni več meja, ko gre za možnosti, ki jih ponuja izjemno hitra in visoko zmogljiva povezljivost," je poudaril Thierry Breton , evropski komisar za notranji trg.

Rok, do katerega morajo države članice EU omogočiti frekvenčne pasove 5G za letala, je 30. junij 2023.

Dai Whittingham , izvršni direktor britanskega odbora za varnost letenja, je za BBC povedal, da je bil letalski način zgodovinsko pomemben zaradi pomanjkanja znanja o tem, kako bi uporaba telefonov vplivala na letalo. "Obstajala je skrb, da bi lahko telefoni motili sisteme za samodejno krmiljenje," je dejal. A izkušnje so pokazale, da je tveganje za motnje zelo majhno.

Trenutni predpisi od potnikov zahtevajo, da pred vzletom in med celotnim trajanjem leta izklopijo mobilne telefone ali pa aktivirajo letalski način. Gre za varnostni ukrep, namenjen preprečevanju motenj v telekomunikacijskih in navigacijskih sistemih letala. Povezava z internetom prek mobilnih telefonov, tablic ali prenosnih računalnikov je tako mogoča le prek omrežja WI-Fi, ki ga ponuja letalska družba, običajno proti plačilu.

Odločitev EU sicer sproža precej manj polemik kot strategija, ki so jo želeli uvesti v ZDA. Januarja so namreč čez lužo odložili uvedbo tehnologije 5G v bližini letališč, potem ko so letalske družbe opozorile, da bodo morebitne motnje, ki jih bo povzročila uporaba frekvenc C-pasu, vplivale na navigacijske sisteme.

A Whittingham poudarja, da tovrstnih težav v Evropi ne bo, saj ima ta drugačen nabor frekvenc za 5G. Evropska komisija je sicer poudarila, da bodo regulatorji sprejeli vse potrebne ukrepe, da bo letenje ob uporabi tehnologije 5G varno.