Konec ljubezni: zaradi afere Epstein Trump kongresnici dokončno obrnil hrbet

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se sam sooča z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.
Donald Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da umika podporo Greenovi. "Vse, kar vidim od 'čudaške' Marjorie, je pritoževanje, pritoževanje, pritoževanje," je zapisal, besedo pritoževanje pa poudaril z velikimi tiskanimi črkami.
Če bi republikanci v zvezni državi Georgia na primarne volitve poslali drugega kandidata, bi ga bil pripravljen podpreti, je zapisal Trump in dodal, da Greenova ljudem preseda. "Če bo kandidirala prava oseba, bo imela mojo popolno in neomajno podporo," je zapisal Trump. Dodal je, da je Greenova postala skrajno leva.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
Marjorie Taylor Greene pa je na omrežju X zapisala, da Trumpa ne časti niti mu ne služi. Dodala je, da jo Trump napada za kazen in kot opozorilo drugim republikancem, ker je podprla poziv demokratov za objavo Epsteinovih dokumentov.
Greenova je bila do nedavnega podpornica Trumpa. Prvi znaki razhoda so se pojavili, ko je vojno v Gazi označila za genocid. Do Trumpa je bila kritična tudi zaradi visokih življenjskih stroškov in zdravstvene oskrbe.
Greenova je bila tudi med peščico republikancev, ki so podprli poziv demokratov za glasovanje, ki bi Trumpa prisililo, da objavi še več Epsteinovih dokumentov. "Neverjetno je, kako močno se bori, da bi preprečil objavo Epsteinovih dosjejev," je zapisala Greene.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.