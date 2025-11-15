Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Konec ljubezni: zaradi afere Epstein Trump kongresnici dokončno obrnil hrbet

, 15. 11. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
15

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da umika podporo republikanski kongresnici Marjorie Taylor Greene, ki je sicer veljala za zaveznico Trumpovega gibanja Maga. Greenova je bila med tistimi, ki so podprli objavo Epsteinovih dokumentov, glasno pa nasprotuje tudi ameriški podpori Izraelu v vojni v Gazi.

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se sam sooča z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Donald Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da umika podporo Greenovi. "Vse, kar vidim od 'čudaške' Marjorie, je pritoževanje, pritoževanje, pritoževanje," je zapisal, besedo pritoževanje pa poudaril z velikimi tiskanimi črkami.

Če bi republikanci v zvezni državi Georgia na primarne volitve poslali drugega kandidata, bi ga bil pripravljen podpreti, je zapisal Trump in dodal, da Greenova ljudem preseda. "Če bo kandidirala prava oseba, bo imela mojo popolno in neomajno podporo," je zapisal Trump. Dodal je, da je Greenova postala skrajno leva.

Marjorie Taylor Greene pa je na omrežju X zapisala, da Trumpa ne časti niti mu ne služi. Dodala je, da jo Trump napada za kazen in kot opozorilo drugim republikancem, ker je podprla poziv demokratov za objavo Epsteinovih dokumentov.

Greenova je bila do nedavnega podpornica Trumpa. Prvi znaki razhoda so se pojavili, ko je vojno v Gazi označila za genocid. Do Trumpa je bila kritična tudi zaradi visokih življenjskih stroškov in zdravstvene oskrbe.

Preberi še Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

Greenova je bila tudi med peščico republikancev, ki so podprli poziv demokratov za glasovanje, ki bi Trumpa prisililo, da objavi še več Epsteinovih dokumentov. "Neverjetno je, kako močno se bori, da bi preprečil objavo Epsteinovih dosjejev," je zapisala Greene.

Marjorie Taylor Greene Donald Trumo podpora maga
Naslednji članek

Detonacija zaseženega eksploziva na policijski postaji, trupla 'popolnoma zoglenela'

SORODNI ČLANKI

Trump naročil preiskavo povezav Epsteina s Clintonom in drugimi demokrati

Dokumenti razkrivajo obsežno mrežo Epsteinovih stikov

Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

Twitter zaradi širjenja neresnic o koronavirusu blokiral račun republikanke Marjorie Taylor Greene

Zaradi zavajujočih tvitov o covidu Twitter suspendiral republikansko kongresnico

Predstavniški dom iz odborov izključil kongresnico zaradi spornih izjav

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Omizje
15. 11. 2025 10.26
+1
epstein je bila organizirana firma ki je plansko organizirala grdobije da so upivneže lahko izsiljevali. udeleženci in organizatorji niso vredni da tlačijo tla pod nogami
ODGOVORI
1 0
ole ole
15. 11. 2025 10.22
za zahodno elito je znano da je izprijena, da imajo radi otroke. upanje leži edino še v Rusiji in Kitajski.
ODGOVORI
0 0
Maxx365
15. 11. 2025 10.26
Slabo se nam piše, če se bomo morali opreti na Rusijo in Kitajsko.
ODGOVORI
0 0
proofreader
15. 11. 2025 10.22
+1
Zanimivo da se o Billu Clintonu in Billu Gatesu malo piše glede Epsteina.
ODGOVORI
1 0
klop12
15. 11. 2025 10.22
+3
še ta ultra zmešanka je spregledala. kolk so šele ostali prtegnjeni, z našim desnim polom vred
ODGOVORI
3 0
proofreader
15. 11. 2025 10.21
-1
Pri nas je bil tak preobrat Fotopub. Le da je Svoboda po njem pričela izvajati program skrajne Levice, namesto da bi jih vrgli iz vlade.
ODGOVORI
2 3
ho?emVšolo
15. 11. 2025 10.19
+3
Super novica, torej v Ameriki je še upanje in da obstaja inteligentna republikanka. Ko stvari dobijo balans, saj Trump močno pretirava.
ODGOVORI
3 0
2point honey
15. 11. 2025 10.17
-3
Dekomokrati doživljajo orgazem. Dejte no to se dogaja v vsaki stranki. Bi blo pa vseeno dobro vedit kaj je bilo v Epsteinovih datotekah. Hehe, to so pa problemi politikov! Kr naj jih imajo, ja z to nikoli ne bom!
ODGOVORI
1 4
Maxx365
15. 11. 2025 10.29
"Dekomokrati doživljajo orgazem. Bi blo pa vseeno dobro vedit kaj je bilo v Epsteinovih datotekah".... Kritiziraš demokrate, hkrati te pa radovednost daje, kaj se pa nahaja v Epsteinovih dosjejih in upaš, da v njih ni tvojega Trampolina. 🤣
ODGOVORI
0 0
galeon
15. 11. 2025 10.13
+4
Ni več dost mlada ane Trampek.
ODGOVORI
6 2
Ve?ni optimist
15. 11. 2025 10.17
+0
so te zavrteli okrog prstka, ... galeonček, .... haaaa
ODGOVORI
2 2
M_teoretik
15. 11. 2025 10.09
+3
Na vmesnih volitvah se bo tehtnica med K in D orng nagnila!?
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330