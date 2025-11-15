Konec ljubezni: zaradi afere Epstein Trump kongresnici dokončno obrnil hrbet

Za Trumpovo gibanje Maga to pomeni velik razkol leto pred ameriškimi vmesnimi volitvami, ko se sam sooča z vse večjimi kritikami na račun življenjskih stroškov in škandala zaradi dokumentov, povezanih s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Donald Trump je v objavi na omrežju Truth Social zapisal, da umika podporo Greenovi. "Vse, kar vidim od 'čudaške' Marjorie, je pritoževanje, pritoževanje, pritoževanje," je zapisal, besedo pritoževanje pa poudaril z velikimi tiskanimi črkami.

Če bi republikanci v zvezni državi Georgia na primarne volitve poslali drugega kandidata, bi ga bil pripravljen podpreti, je zapisal Trump in dodal, da Greenova ljudem preseda. "Če bo kandidirala prava oseba, bo imela mojo popolno in neomajno podporo," je zapisal Trump. Dodal je, da je Greenova postala skrajno leva.