Konec madžarske parade ponosa, v parlamentu zadonela sovjetska himna

Madžarski parlament je sprejel zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti. Organizatorje in udeležence bodo kaznovali z globo do 500 evrov. Policija bo za ta namen lahko uporabila programsko opremo za prepoznavanje obrazov.

Parlament v Budimpešti je s 136 glasovi za in 27 proti potrdil zakon, ki prepoveduje vsakoletno parado ponosa v Budimpešti. Po nujnem postopku ga je včeraj vložila desna populistična vlada premierja Viktorja Orbana. Poleg poslancev Orbanove desne konservativne stranke Fidesz in njenih koalicijskih krščanskih demokratov (KDNP) so zakon podprli tudi poslanci desne nacionalistične stranke Jobbik in skrajno desne stranke Naša domovina.

Madžarski opozicijski poslanci iz stranke Momentum. FOTO: AP icon-expand

Opozicijski poslanci iz liberalne stranke Momentum pa so glasovanje v 199-članskem parlamentu motili z vzklikanjem, metanjem dimnih bomb in igranjem himne nekdanje Sovjetske zveze. Kot poroča STA, so pozvali k protestom pred parlamentom. Zakon določa, da je organiziranje ali udeležba na dogodkih, ki kršijo sporno madžarsko zakonodajo o "zaščiti otrok" iz leta 2021, ki prepoveduje prikazovanje ali spodbujanje homoseksualnosti mladoletnikom, mlajšim od 18 let, kaznivo dejanje. Zaradi tega zakona je Evropska komisija na Sodišču EU sprožila postopek proti Madžarski.

Poslanci so sprejeli tudi dopolnilo zakona, ki ureja pravice do zbiranja in določa, da je dovoljeno organizirati samo prireditve, "ki spoštujejo pravico otrok do ustreznega telesnega, duševnega in moralnega razvoja". Parada ponosa kljub prepovedi bo Kljub temu, da bo udeležba na dogodku pomenila denarno kazen do približno 500 evrov (200.000 madžarskih forintov), so organizatorji parade zatrdili, da bodo kljub zakonu 28. junija organizirali 30. parado ponosa.

Parada ponosa na Madžarskem FOTO: AP icon-expand