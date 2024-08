Konec magnetov in spominkov s podobo Escobarja?

Predlog zakona predvideva tudi globo v višini 170 dolarjev (155 evrov) za tiste, ki bi prodajali blago, na katerem je upodobljen Ecsobar ali drugi obsojeni zločinci. Kazniva bi bila tudi nošnja majice ali kape, ki poveličuje zloglasnega narkobarona.

O predlogu, ki so ga pripravili v stranki Zelenih, so se razpisali tudi kolumbijski mediji, saj Escobar in obdobje njegovih spornih poslov velja za eno najbolj nasilnih obdobij v zgodovini države.

Podobo preprodajalca drog sicer uporabljajo tudi domačini, ki na račun turistične 'navdušenosti' dobro služijo. V zadnjih letih je povpraševanje tudi zaradi serij in nadaljevank, ki so mafijca prikazovali kot spretnega in iznajdljivega mafijca, še naraslo. Prodajalci takega blaga predlog zakona zato ocenjujejo kot poskus omejevanja svobode govora.