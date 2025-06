Konec mobilnih hišic na Hrvaškem? 'To je nevaren precedens'

Gradbena inšpekcija je med nadzorom v maju ugotovila, da mobilne hišice v kampu Jazina v Tisnem na Murterju nimajo gradbenega dovoljenja. V odločbi, ki jo je podpisal višji gradbeni inšpektor, je občinskemu podjetju Prisliga, ki upravlja kamp, naložila, da mora "gradbene objekte v nezakonito rekonstruiranem kampu Jazina" v 90 dneh odstraniti.

Odločba gradbene inšpekcije, ki se nanaša na 48 mobilnih hišic, je po pisanju Jutarnjega lista presenetila ne le vpletene v primer, ampak tudi sogovornike iz vrst lastnikov kampov, vlagateljev, izvajalcev del in pravnikov.

Ti so za časnik ocenili, da gre za izjemno škodljivo in napačno odločitev inšpektorja, ki bi lahko predstavljala nevaren precedens in imela dramatične posledice za poslovanje celotnega kamping sektorja na Hrvaškem.