Konec nadzora na meji s Hrvaško, pri sosedih bomo odslej plačevali z evri

Slovenska in hrvaška delegacija sta na postajah mejnih policij Obrežje in Bregana pozdravili policiste, ki se umikajo z mejnih prehodov.

Slovenski policisti bodo večinoma razporejeni v enote za izravnalne ukrepe, ki bodo delovale na območju celotne države, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. Obe specializirani enoti za nadzor državne meje bosta še naprej opravljali policijske naloge na celotnem ozemlju Slovenije kot doslej, poseben poudarek pa bo na delovanju mobilnih policijskih enot, so pojasnili na MNZ.

Sprejem nove članice v schengensko območje, v katerem je zdaj 27 držav, bodo danes opoldne s srečanjem na Obrežju obeležili predsednica republike Nataša Pirc Musar, hrvaški premier Andrej Plenković in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Po tristranskem srečanju se bo Pirc Musar sestala še z von der Leynovo, to pa bo njuno prvo srečanje, odkar je nova slovenska predsednica nastopila mandat. Ob tej priložnosti jo bo spremljala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, so sporočili iz urada predsednice.

Slovenija po 15 letih tako ne varuje več zunanje schengenske meje. Meja med Slovenijo in Hrvaško ter med Madžarsko in Hrvaško sta postali notranji schengenski meji, zunanja meja schengna pa je od danes meja med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro.

Zeleno luč za vstop Hrvaške v schengen so 8. decembra prižgali notranji ministri EU na zasedanju v Bruslju. Slovenija je vstop Hrvaške podprla kljub nerazrešenemu mejnemu vprašanju med državama, a je ob tem opozorila, da ne bo odstopila od uveljavitve arbitražne razsodbe.

Uradna valuta na Hrvaškem od danes evro

Hrvaška je danes poleg pridružitve schengenskemu prostoru postala 20. članica evrskega območja. Plačevanje v kunah bo mogoče do vključno 14. januarja, od 15. januarja pa izključno v evrih. Hrvaška vlada in banke so v minulih dneh pozivale državljane, naj se oskrbijo z gotovino v evrih, saj do 15. januarja ne bodo delovali vsi bankomati.

Prva bosta evre na bankomatu že danes ponoči dvignila finančni minister Marko Primorac in guverner hrvaške centralne banke Boris Vujčić. Hrvaški premier Plenković pa bo na Trgu bana Jelačića v prestolnici odpeljal na kavo predsednico Evropske komisije ter račun poravnal s kovanci za evro.

Prva dva tedna bo na Hrvaškem veljal dvojni obtok, kar pomeni, da potrošniki za blago in storitve od danes lahko plačujejo s kunami ali evri, vračilo denarja pa je mogoče le v evrih. Po koncu tega obdobja bo evro postal edino uradno plačilno sredstvo na Hrvaškem.

Zamenjava kun bo v Sloveniji možna v prvih mesecih prihodnjega leta, nato jo bo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. Banke na Hrvaškem bodo kune za evre po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro menjale še celotno leto 2023. Menjava bo možna tudi na enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte. Hrvaška centralna banka bo kovance menjala do konca leta 2025, bankovce pa brez omejitve.

Zaradi prilagoditve na izplačevanje gotovine v evrih na Hrvaškem do 15. januarja ne bodo ves čas delovali vsi bankomati. Prve tri mesece bodo bankomati sicer izdajali samo bankovce za 10 in 20 evrov, od aprila dalje pa tudi po 50. Bankovce za sto evrov bodo izdajali samo bankomati, za katere bodo v bankah ocenili, da je za to potreba.