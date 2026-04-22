Konec pacifizma? Japonska bo svetu prodajala bojna letala in rakete

Japonska je odpravila dolgoletne omejitve, ki so ji prepovedovale izvoz smrtonosnega orožja. Doslej je smela izvažati le nesmrtonosno vojaško opremo, kot so nadzorni sistemi, transportna sredstva in oprema za razminiranje. Po novem bo lahko izvažala tudi lovska letala, rakete in vojne ladje, in sicer v najmanj 17 držav, s katerimi ima sklenjene obrambne sporazume, navaja Al Jazeera.
Premierka Sanae Takaichi je ob tem poudarila, da bodo prejemnice orožja omejene na države, ki se zavežejo k uporabi v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov. Izvoz v države, kjer potekajo oboroženi spopadi, bo sicer še naprej omejen, a bodo možne izjeme v posebnih okoliščinah, kadar bo to v interesu japonske nacionalne varnosti.
"V vse bolj zaostrenem varnostnem okolju nobena država ne more sama zaščititi svojega miru in varnosti," je v torek na X zapisala japonska premierka. Odločitev, kot poroča BBC, sovpada z okrepljenim vojaškim sodelovanjem z ZDA, Združenim kraljestvom, Avstralijo in državami jugovzhodne Azije ter z dejstvom, da japonske samoobrambne sile prvič sodelujejo v regionalnih vojaških vajah kot aktivni udeleženec.
Odločitev je naletela na ostre odzive iz Kitajske, ki je potezo označila za "nepremišljeno militarizacijo" in napovedala, da bo mednarodna skupnost ostala zelo pozorna.
Zadržanost je izrazila tudi Južna Koreja, ki je opozorila, da bi morala Japonska svojo obrambno politiko še naprej voditi v duhu mirovne ustave.
Dodatne polemike je v tem času sprožila informacija, da je Takaichijeva ob pomladnem festivalu poslala ritualno daritev v tokijsko svetišče Jasukuni, ki časti padle japonske žrtve, tudi več kot 1000 obsojenih vojnih zločincev iz druge svetovne vojne; dejanje, ki že dolgo bremeni odnose Japonske z njenimi sosedami, piše Al Jazeera.
Japonska se v ustavi iz leta 1947 odpoveduje vojni in vzdrževanju vojaškega potenciala, pacifizem pa je postal del nacionalne identitete. Vendar se je ta drža v zadnjem desetletju po navedbah BBC postopno rahljala: leta 2014 je takratni premier dovolil skupni razvoj orožja z zavezniki, leta 2023 pa prvič po drugi svetovni vojni izvoz končnih smrtonosnih oborožitvenih sistemov.
