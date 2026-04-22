Konec pacifizma? Japonska bo svetu prodajala bojna letala in rakete

Japonska je odpravila dolgoletne omejitve, ki so ji prepovedovale izvoz smrtonosnega orožja. Doslej je smela izvažati le nesmrtonosno vojaško opremo, kot so nadzorni sistemi, transportna sredstva in oprema za razminiranje. Po novem bo lahko izvažala tudi lovska letala, rakete in vojne ladje, in sicer v najmanj 17 držav, s katerimi ima sklenjene obrambne sporazume, navaja Al Jazeera. Premierka Sanae Takaichi je ob tem poudarila, da bodo prejemnice orožja omejene na države, ki se zavežejo k uporabi v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov. Izvoz v države, kjer potekajo oboroženi spopadi, bo sicer še naprej omejen, a bodo možne izjeme v posebnih okoliščinah, kadar bo to v interesu japonske nacionalne varnosti.

Sanae Takaichi FOTO: Profimedia

"V vse bolj zaostrenem varnostnem okolju nobena država ne more sama zaščititi svojega miru in varnosti," je v torek na X zapisala japonska premierka. Odločitev, kot poroča BBC, sovpada z okrepljenim vojaškim sodelovanjem z ZDA, Združenim kraljestvom, Avstralijo in državami jugovzhodne Azije ter z dejstvom, da japonske samoobrambne sile prvič sodelujejo v regionalnih vojaških vajah kot aktivni udeleženec. Odločitev je naletela na ostre odzive iz Kitajske, ki je potezo označila za "nepremišljeno militarizacijo" in napovedala, da bo mednarodna skupnost ostala zelo pozorna. Zadržanost je izrazila tudi Južna Koreja, ki je opozorila, da bi morala Japonska svojo obrambno politiko še naprej voditi v duhu mirovne ustave.

Svetišče Jasukuni FOTO: AP