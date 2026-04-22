Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konec pacifizma? Japonska bo svetu prodajala bojna letala in rakete

Tokio, 22. 04. 2026 12.59 pred 42 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Japonska bojna letala

Japonska vlada premierke Sanae Takaichi je sprejela zgodovinsko odločitev o opustitvi omejitev pri izvozu smrtonosnega orožja. Ta strateški premik v obrambni politiki države krepi njeno vlogo varnostnega akterja v azijsko-pacifiški regiji.

Japonska je odpravila dolgoletne omejitve, ki so ji prepovedovale izvoz smrtonosnega orožja. Doslej je smela izvažati le nesmrtonosno vojaško opremo, kot so nadzorni sistemi, transportna sredstva in oprema za razminiranje. Po novem bo lahko izvažala tudi lovska letala, rakete in vojne ladje, in sicer v najmanj 17 držav, s katerimi ima sklenjene obrambne sporazume, navaja Al Jazeera.

Premierka Sanae Takaichi je ob tem poudarila, da bodo prejemnice orožja omejene na države, ki se zavežejo k uporabi v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov. Izvoz v države, kjer potekajo oboroženi spopadi, bo sicer še naprej omejen, a bodo možne izjeme v posebnih okoliščinah, kadar bo to v interesu japonske nacionalne varnosti.

Sanae Takaichi
Sanae Takaichi
FOTO: Profimedia

"V vse bolj zaostrenem varnostnem okolju nobena država ne more sama zaščititi svojega miru in varnosti," je v torek na X zapisala japonska premierka. Odločitev, kot poroča BBC, sovpada z okrepljenim vojaškim sodelovanjem z ZDA, Združenim kraljestvom, Avstralijo in državami jugovzhodne Azije ter z dejstvom, da japonske samoobrambne sile prvič sodelujejo v regionalnih vojaških vajah kot aktivni udeleženec.

Odločitev je naletela na ostre odzive iz Kitajske, ki je potezo označila za "nepremišljeno militarizacijo" in napovedala, da bo mednarodna skupnost ostala zelo pozorna.

Zadržanost je izrazila tudi Južna Koreja, ki je opozorila, da bi morala Japonska svojo obrambno politiko še naprej voditi v duhu mirovne ustave.

Svetišče Jasukuni
Svetišče Jasukuni
FOTO: AP

Dodatne polemike je v tem času sprožila informacija, da je Takaichijeva ob pomladnem festivalu poslala ritualno daritev v tokijsko svetišče Jasukuni, ki časti padle japonske žrtve, tudi več kot 1000 obsojenih vojnih zločincev iz druge svetovne vojne; dejanje, ki že dolgo bremeni odnose Japonske z njenimi sosedami, piše Al Jazeera.

Japonska se v ustavi iz leta 1947 odpoveduje vojni in vzdrževanju vojaškega potenciala, pacifizem pa je postal del nacionalne identitete. Vendar se je ta drža v zadnjem desetletju po navedbah BBC postopno rahljala: leta 2014 je takratni premier dovolil skupni razvoj orožja z zavezniki, leta 2023 pa prvič po drugi svetovni vojni izvoz končnih smrtonosnih oborožitvenih sistemov.

Japonska orožje obrambna politika Sanae Takaichi

90 evropskih milijard Ukrajini in 20. paket sankcij Rusiji

Poročilo: lovca F-15 trčila v zraku, ker so se piloti snemali

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
patogen
22. 04. 2026 13.42
Skrajni čas. Japonska je vojaški speči tiger. Ko so Kitajskega Denga vprašali, zakaj se bojijo Japonske, saj niso skoraj nič oboroženi, je dejal. To je res, ampak v treh mesecih ima Japonska lahko 80 jedrskih bojnih glav, če hoče.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Rodila je pri 17 letih in sinu lagala, da je njegova sestra
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Koliko časa še pred zasloni? Razlogi za družinski odklop
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je z najboljšo prijateljico sprejela pomembno odločitev
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
cekin
Portal
Ko skoraj nihče ni verjel vanju: Slovenca danes beležita neverjeten uspeh
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Najbogatejši Ukrajinec za stanovanje v Monaku odštel 471 milijonov
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
okusno
Portal
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Modri ogljik
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664