Ryanair: konec papirnatih vozovnic in čakanja na prijavnem okencu

Michael O'Leary je uvedbo sprememb napovedal še pred 1. majem letos. Strokovnjak za potovanja Eoghan Corry je povedal, da bi to lahko povzročilo težave, saj je še vedno veliko ljudi, ki so navajeni na papirnate vozovnice na letališčih.

"V pravilih je ena velika sprememba in zadeva vstopne kupone. Pri Ryanairu pravijo, da ne bodo več jemali natisnjenih vstopnih kuponov. Nisem prepričan, kaj se bo zgodilo. To bo velika težava. Še vedno prihaja veliko ljudi z vstopnimi kuponi. Ryanair pravi, da je to zelo majhen delež, manj kot 20 odstotkov, vendar je to še vedno 20 odstotkov," pravi Corry.

Spletna stran družbe Ryanair pojasnjuje, da številne države, kot sta Maroko in Turčija (razen letališča Dalaman), ne sprejemajo digitalnih vstopnih kuponov. "Če odhajate z maroškega letališča, digitalni vstopni kupon ne bo sprejet," pojasnjuje letalska družba.

"S seboj morate imeti papirnati izpis vstopnega kupona, ki ga morate predložiti za prijavo na maroškem letališču. Če ste se prijavili prek spleta in ste pozabili natisniti vstopni kupon, lahko do njega kadar koli dostopate v aplikaciji Ryanair. Če ste na letališču in nimate aplikacije Ryanair ali če do nje ne morete dostopati, vam jo lahko natisnemo na okencu za prijavo, vendar vam bomo zaračunali pristojbino za ponovno izdajo vstopnega kupona," piše na spletni strani letalske družbe.

A kljub takšnim navodilom letalska družba potnike spodbuja k digitalni prijavi namesto osebni na letališču, piše net.hr. "Na let se lahko prijavite na letališču, vendar boste morali plačati pristojbino za prijavo potnika, da pokrijete dodatne stroške letališke storitve prijave. Oglejte si naš seznam pristojbin," so še sporočili z Ryanaira.