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Konec po dveh desetletjih? Hamas napoveduje predajo oblasti

Gaza, 07. 07. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Borci Hamasa na izraelskem bojnem tanku

Preobrat v Gazi. Hamas je sporočil, da namerava po dveh desetletjih na oblasti predati oblast ter povabil začasno upravo, ki jo podpirajo ZDA, da prevzame vodenje palestinskega ozemlja. Sicer pa niso obljubili razorožitve, kot sta to zahtevala Izrael in ZDA.

Mohamed al-Farra, vodja Hamasove uprave, je napovedal svoj odstop in predajo oblasti Nacionalnemu odboru za upravljanje Gaze (NCAG). Nakazal je, da bo Hamas takoj prenehal s političnim usmerjanjem upravljanja Gaze, vendar bodo javni uslužbenci in drugi zaposleni v javnem sektorju do prihoda NCAG ostali na svojih delovnih mestih v strokovni vlogi.

"Potem ko sem zagotovil, da so bile opravljene vse potrebne priprave za predajo vladnega sistema v Gazi, s tem podajam svoj odstop s položaja predsednika odbora za spremljanje vladnega dela v Gazi in predsednika vladnega kriznega odbora," je zapisal al-Farra.

Razmere v Gazi
Razmere v Gazi
FOTO: AP

"Hamas je naredil nov korak, saj ne bo več odgovoren za upravljanje Gaze, da bi odstranil vse izgovore za okupacijo, ki nadaljuje svojo agresijo in vojno uničenja," je dodal tiskovni predstavnik Hamasa Hazem Kasem za AFP.

Koliko bo ta napoved prispevala h krepitvi prekinitve ognja v Gazi, ki se sedaj spoštuje le deloma, ali k izboljšanju razmer v obleganem obalnem območju, ki je še vedno sredi hude humanitarne krize, je veliko vprašanje.

Začasni upravi, na katero je Hamas ponudil prenos vodenja, NCAG, Izrael od njene ustanovitve januarja v okviru prekinitve ognja, ki so jo posredovale ZDA, preprečuje vstop v Gazo, piše Guardian, 13 članov pa je še sedaj v Kairu. To dodatno povečuje dvome o časovnem okviru morebitnega prihodnjega prenosa oblasti.

Analitiki za Guardian ocenjujejo, da je bila napoved Hamasa v veliki meri simbolična poteza, namenjena oživitvi zastalega mirovnega procesa, ki je preprečil obnovo in humanitarno pomoč za preživelih 2,1 milijona prebivalcev Gaze.

Dodali so, da je bila poteza namenjena tudi nasprotovanju predlogom pod vodstvom Izraela, po katerih bi bila pomoč, obnova in upravljanje s strani NCAG omejeni na majhen delež prebivalstva Gaze v namensko zgrajenih naseljih na približno 60 odstotkih območja Gaze, ki je pod neposrednim nadzorom izraelske vojske.

Administracija Donalda Trumpa namreč podpira načrt, ki so ga uradniki različno poimenovali "humanitarno mesto alternativne varne skupnosti" ali "Nova Rafa". Nekdanji izraelski premier Ehud Olmert pa je to poimenoval kar koncentracijsko taborišče.

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