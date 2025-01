Konec 'poceni' dubajske čokolade?

Trenutno so je polna usta, dobesedno. Dubajske čokolade namreč. Sladka pregreha, čokolada, polnjena s pistacijevo kremo in kadaifom oziroma rezanci iz tanko narezanega testa, značilni za bližnjevzhodno kulinariko, je zaslovela zahvaljujoč spletnim vplivnežem. Navdušili so tudi trgovce na drobno, ki so dubajsko čokolado z bliskovito hitrostjo poslali na trg. Nič čudnega, saj so potrošniki za tablico te čokolade pripravljeni stati v dolgih vrstah pred trgovinami in zanjo odšteti tudi do več kot 20 evrov. Na voljo pa je tudi po nižji ceni v mrežah diskontnih trgovin. Za zdaj, saj se obetajo spremembe.