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Konec pogrebnih slovesnosti, Hameneja bodo pokopali v Mašhadu

Mašhad, 09. 07. 2026 06.28 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Pogreb ajatole Hameneja

Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi štiri mesece po smrti pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi.

Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. Po sklenitvi prekinitve ognja so sedaj potekale slovesnosti, vendar sta ZDA in Iran v torek obnovila medsebojne napade, ameriški predsednik Donald Trump pa je tudi izjavil, da je konec premierja med državama.

Zaradi varnosti se sicer tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik na položaju vrhovnega voditelja Modžtaba.

Pogreb ajatole Hameneja
Pogreb ajatole Hameneja
FOTO: AP

Pogrebne slovesnosti s procesijami in verskimi obredi so se začele v soboto v Teheranu, kjer so krste s posmrtnimi ostanki Hameneja in še štirih na isti dan ubitih članov njegove družine ostale tri dni. Po ponedeljkovem pogrebnem sprevodu, ki se ga je v prestolnici udeležilo več kot 15 milijonov ljudi, je v torek sprevod potekal še v v svetem šiitskem mestu Kom. V sredo so pogrebne slovesnosti potekale še v sosednjem večinsko šiitskem Iraku v najbolj svetih šiitskih mestih Nadžaf in Karbala.

V prav tako svetem šiitskem mestu Mašhada v Iranu bo danes v svetišču imama Reze potekal pogreb. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu.

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Ajatola Hamenej, ki je v Iranu vladal 37 let, je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskem zračnem napadu na kompleks njegove uradne rezidence v Teheranu. Star je bil 86 let. Iranski predsednik je bil med letoma 1981 in 1989, nakar je po smrti ajatole Homeinija leta 1989 postal iranski vrhovni verski vodja, ki je najvplivnejši položaj v islamski republiki.

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