Konec pogrebnih slovesnosti, Hameneja bodo pokopali v Mašhadu

Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. Po sklenitvi prekinitve ognja so sedaj potekale slovesnosti, vendar sta ZDA in Iran v torek obnovila medsebojne napade, ameriški predsednik Donald Trump pa je tudi izjavil, da je konec premierja med državama.

Zaradi varnosti se sicer tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik na položaju vrhovnega voditelja Modžtaba.