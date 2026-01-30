Konec političnih strank, vsa finančna sredstva državi

Vojaška oblast Burkine Faso je izdala odlok o razpustitvi vseh političnih strank, ki so bile po državnem udaru pred štirimi leti že prisiljene prekiniti delovanje.

Svet ministrov je odlok sprejel včeraj, ob vrsti drugih vladnih ukrepov proti drugače mislečim, ki se trudijo zajeziti upornike, povezane z Al Kaido in ISIS-om.

Notranji minister Emile Zerbo je ob tem sporočil, da je odločitev del širših prizadevanj za "obnovo države", ob domnevno številnih zlorabah in nedelujočem večstrankarskem sistemu. Kot je dodal, je pregled, ki ga je izvedla vlada, pokazal, da je množenje političnih strank spodbudilo delitve in oslabilo družbeno kohezijo, poroča Al Jazeera. Burkina Faso z odlokom tako razpušča vse politične stranke in druge politične formacije, njihova finančna sredstva pa bodo prenesli na državo.