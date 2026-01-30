Naslovnica
Tujina

Konec političnih strank, vsa finančna sredstva državi

Ouagadougou, 30. 01. 2026 15.37 pred 53 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Ti.Š.
Na čelu Burkine Faso je od leta 2022 Ibrahim Traore.

Vojaška vlada Burkine Faso je razpustila vse politične stranke. Notranji minister pravi, da so se za ta korak odločili, ker so ugotovili, da je porast političnih strank podžgala delitve in oslabila družbeno kohezijo.

Vojaška oblast Burkine Faso je izdala odlok o razpustitvi vseh političnih strank, ki so bile po državnem udaru pred štirimi leti že prisiljene prekiniti delovanje.

Svet ministrov je odlok sprejel včeraj, ob vrsti drugih vladnih ukrepov proti drugače mislečim, ki se trudijo zajeziti upornike, povezane z Al Kaido in ISIS-om.

Notranji minister Emile Zerbo je ob tem sporočil, da je odločitev del širših prizadevanj za "obnovo države", ob domnevno številnih zlorabah in nedelujočem večstrankarskem sistemu. Kot je dodal, je pregled, ki ga je izvedla vlada, pokazal, da je množenje političnih strank spodbudilo delitve in oslabilo družbeno kohezijo, poroča Al Jazeera. Burkina Faso z odlokom tako razpušča vse politične stranke in druge politične formacije, njihova finančna sredstva pa bodo prenesli na državo.

Na čelu Burkine Faso je od leta 2022 Ibrahim Traore.
Na čelu Burkine Faso je od leta 2022 Ibrahim Traore.
FOTO: AP

Pred državnim udarom je bilo v tej zahodnoafriški državi registriranih več kot 100 političnih strank, od tega se jih je na volitvah leta 2020 v parlament prebilo 15.

Državo kot predsednik vodi stotnik Ibrahim Traore, ki je oblast prevzel leta 2022, osem mesecev po prejšnjem udaru, v katerem je vojska strmoglavila demokratično izvoljenega predsednika Rocha Marca Kabora.

Preberi še Kdo je ta mož s pištolo v Kremlju?

Vojaški voditelji so kmalu zatem prekinili stike s Francijo, katere kolonija je nekoč bila država pod prejšnjim imenom Zgornja Volta. Za varnostno podporo so se obrnili na Rusijo.

Leta 2024 se je začelo pospešeno vladno zatiranje vseh političnih nasprotnikov. Internetnim ponudnikom so celo naložili prekinitev dostopa do spletnih strani in drugih digitalanih platform nekaterih zahodnih medijev in človekoljubnih organizacij.

V želji po prekinitvi vseh vezi z Zahodom, je združila moči s sosednjima državama Mali in Republiko Niger, kjer so prav tako na oblasti vojaške vlade. Da bi okrepili gospodarsko in vojaško sodelovanje, so septembra 2023 ustanovili Zavezništvo držav Sahela (AES).

Burkina Faso politične stranke ukinitev vlada

_endrug
30. 01. 2026 16.19
Putinov prijatelj. Se ne čudim.
Odgovori
+4
4 0
JAZsemTI
30. 01. 2026 16.13
Najbolj je problematično to, da so Francoze, kot bivše kolonialiste nagnali iz države. Hja, Afrika se osvobaja okovov in za to ja našla zaveznike v Kitajski in Rusiji. Naših pa niti malo ne zanima, da tam bolje živijo zdaj kot so prej. Zanima jih samo večna eksploatacija afriških naravnih virov in seveda podžiganje večnih sporov med plemeni, ki zagotavljajo nestabilnost in lažjo manipulacijo 🤔
Odgovori
+0
3 3
klop12
30. 01. 2026 16.05
kul bodo rusi pa kitajci zdej reševal lakoto in HIV pa organiziral LiveAID. Komi čakam te "humanitarce" haha
Odgovori
+2
4 2
NeXadileC
30. 01. 2026 16.01
Razpustitev demokracije..
Odgovori
+2
4 2
3320.
30. 01. 2026 16.01
Dobro jim gre, kar tako naprej, do zdej vse odločitve pravilne, privoščim.
Odgovori
+3
3 0
medŠihtom
30. 01. 2026 15.52
so se naši simpatizerji že odzvali ?
Odgovori
-2
1 3
JApajaDAja
30. 01. 2026 16.29
mihec se zagotovo bo....
Odgovori
0 0
razgledanec
30. 01. 2026 15.50
Pravilno niso zastojn hoteli na njega narediti toliko atentatov ker dela prav za afriko in svoje ljudi
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
30. 01. 2026 15.42
Bravo vodja
Odgovori
-3
2 5
