Konec poti za Starmerja?

Čeprav uradna potrditev še ni prišla, so izjave članov vlade prvič nakazale, da vprašanje ni več, ali bo do menjave prišlo, temveč kdaj.

Še pred nekaj tedni so iz Downing Streeta zagotavljali, da se bo Starmer boril za svoj položaj in da ne namerava popustiti morebitnim izzivalcem. Toda razmere so se po dopolnilnih volitvah v volilnem okrožju Makerfield, kjer se je v britanski parlament vrnil vplivni župan Manchestra Andy Burnham, močno spremenile.

Burnham je v zadnjih mesecih postal osrednja figura nezadovoljnega dela laburistične stranke, ki meni, da je vlada izgubila stik z volivci in da potrebuje novo politično energijo.

Po poročanju Guardiana se je med poslanci razširilo prepričanje, da Starmer ne more več učinkovito voditi stranke do naslednjih volitev.

Pomemben signal je prišel tudi iz same vlade. Minister za gospodarstvo Peter Kyle sicer ni želel neposredno potrditi, da bo premier odstopil, je pa priznal, da obstajajo "politične sile", ki izpodbijajo Starmerjevo vodstvo. "Ne želim se pretvarjati, da se nič ne dogaja. Jasno je, da obstaja proces, ki predstavlja izziv za premierjevo vodstvo," je dejal za BBC.

Po njegovih besedah se Starmer zaveda politične realnosti in razmišlja predvsem o tem, kaj je najbolje za državo. Kyle je razkril, da sta s premierjem o razmerah govorila več ur in da je bil Starmer osredotočen predvsem na vprašanje, kako preprečiti dodatno politično nestabilnost.

Če bo Starmer res odstopil, se kot najverjetnejši naslednik omenja Andy Burnham. Nekdanji minister in dolgoletni župan širšega območja Manchestra velja za enega najbolj priljubljenih politikov znotraj laburistične stranke. Podporniki ga predstavljajo kot politika, ki bi lahko ponovno povezal različna krila stranke in izboljšal njene možnosti na prihodnjih volitvah.

V stranki se že pojavljajo razprave, ali bi Burnham postal voditelj brez resnega tekmeca ali pa bi sledilo odprto tekmovanje za vodstvo. Najresnejši možni izzivalec ostaja Wes Streeting. Nekdanji zdravstveni minister, ki je prejšnji mesec odstopil iz vlade, je že napovedal, da ga položaj premierja zanima in da ima dovolj podpore za kandidaturo. Toda številni poslanci dvomijo, da bi lahko premagal Burnhama.

Nekateri ocenjujejo, da bi dolgotrajna bitka za vodstvo lahko škodila vladi in ustvarila vtis politične paralize, zato bi lahko večina poslancev podprla kandidata, ki ima največ možnosti za zmago.

Čeprav noben član vlade še ni javno pozval Starmerja k odstopu, številni viri znotraj stranke priznavajo, da je pričakovanje njegovega odhoda postalo skoraj splošno. Po poročanju britanskih medijev naj bi premier razmišljal o urejenem odhodu, ki bi omogočil nadzorovan prenos oblasti in zmanjšal politično škodo. Gre pa vseeno za velik udarec za politika, ki je po prevzemu oblasti veljal za človeka, ki bo po letih političnih pretresov vrnil stabilnost v britansko politiko. Namesto tega se zdaj sooča z možnostjo, da bo njegova politična zgodba končana precej prej, kot je pričakoval.