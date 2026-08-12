Konec povojnih omejitev? Nemčija daje svojim vohunom nove pristojnosti

Po novi zakonodaji bi lahko nemški obveščevalci poleg zbiranja informacij izvajali tudi sabotaže, ofenzivne kibernetske operacije in druge aktivne ukrepe proti tujim nasprotnikom, poroča portal Politico. Nemške obveščevalne službe so bile zaradi nacističnega obdobja po drugi svetovni vojni namenoma podvržene precej strožjim omejitvam kot številne podobne službe v drugih državah. "Vsakodnevno smo tarča vohunjenja, sabotaž, kibernetskih napadov in prikritih operacij tujih sil, katerih cilj je destabilizirati Nemčijo, škodovati naši državi ter povzročati politične in družbene spremembe," je po seji vlade dejal notranji minister Alexander Dobrindt. Eden od razlogov za reformo je tudi dolgoletna odvisnost Nemčije od obveščevalnih zmogljivosti zaveznikov, predvsem ZDA. Vodja nemškega kanclerskega urada Nina Warken je opozorila, da se je država na področju varnosti doslej preveč zanašala na pomoč drugih držav.

Stavba nemške obveščevalne službe BND FOTO: AP

"Preveč smo odvisni od podpore obveščevalnih služb drugih držav," je dejala in dodala, da je bila takšna pomoč na številnih področjih praktično enosmerna. Nemčija želi zato razviti lastne zmogljivosti, zlasti v času vse večjih varnostnih groženj, povezanih z Rusijo. Razmere so se po besedah nemških oblasti občutno poslabšale po ruski invaziji na Ukrajino. Dodatno potrebo po novih pristojnostih je izpostavil nedavni incident na letališču Leipzig-Halle, kjer so v bližini ukrajinskega letala Antonov, ki se uporablja za prevoz streliva, odkrili dron z eksplozivom. Nemške oblasti odgovornosti za incident še niso pripisale Rusiji, vendar opozarjajo na očitne znake hibridne grožnje.

Incident z dronom na letališču v Leipzigu FOTO: AP