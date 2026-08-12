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Konec povojnih omejitev? Nemčija daje svojim vohunom nove pristojnosti

Berlin, 12. 08. 2026 16.51 pred 10 urami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Obveščevalna služba

Nemška vlada je v sredo potrdila predlog reforme obveščevalnih služb, ki predstavlja pomemben korak k največji krepitvi pristojnosti nemške zunanje obveščevalne službe BND v povojni zgodovini. Predlog mora zdaj potrditi še parlament, nove pristojnosti pa bi lahko začele veljati leta 2027.

Po novi zakonodaji bi lahko nemški obveščevalci poleg zbiranja informacij izvajali tudi sabotaže, ofenzivne kibernetske operacije in druge aktivne ukrepe proti tujim nasprotnikom, poroča portal Politico. Nemške obveščevalne službe so bile zaradi nacističnega obdobja po drugi svetovni vojni namenoma podvržene precej strožjim omejitvam kot številne podobne službe v drugih državah.

"Vsakodnevno smo tarča vohunjenja, sabotaž, kibernetskih napadov in prikritih operacij tujih sil, katerih cilj je destabilizirati Nemčijo, škodovati naši državi ter povzročati politične in družbene spremembe," je po seji vlade dejal notranji minister Alexander Dobrindt.

Eden od razlogov za reformo je tudi dolgoletna odvisnost Nemčije od obveščevalnih zmogljivosti zaveznikov, predvsem ZDA. Vodja nemškega kanclerskega urada Nina Warken je opozorila, da se je država na področju varnosti doslej preveč zanašala na pomoč drugih držav.

Stavba nemške obveščevalne službe BND
Stavba nemške obveščevalne službe BND
FOTO: AP

"Preveč smo odvisni od podpore obveščevalnih služb drugih držav," je dejala in dodala, da je bila takšna pomoč na številnih področjih praktično enosmerna.

Nemčija želi zato razviti lastne zmogljivosti, zlasti v času vse večjih varnostnih groženj, povezanih z Rusijo. Razmere so se po besedah nemških oblasti občutno poslabšale po ruski invaziji na Ukrajino.

Dodatno potrebo po novih pristojnostih je izpostavil nedavni incident na letališču Leipzig-Halle, kjer so v bližini ukrajinskega letala Antonov, ki se uporablja za prevoz streliva, odkrili dron z eksplozivom. Nemške oblasti odgovornosti za incident še niso pripisale Rusiji, vendar opozarjajo na očitne znake hibridne grožnje.

Incident z dronom na letališču v Leipzigu
Incident z dronom na letališču v Leipzigu
FOTO: AP

Predlagana reforma bi obveščevalcem omogočila, da se na takšne grožnje tudi aktivno odzovejo. Med možnimi ukrepi so razkritje identitete vpletenih, uničenje njihovega premoženja, onesposobitev eksploziva ali celo posredovanje lažnih informacij nasprotniku po izvedenem napadu. Ukrepi bi morali biti neposredno povezani z izvirnim incidentom in ne bi smeli ogrožati življenj ali telesne varnosti.

"Ne gre več zgolj za to, da bodo službe lahko bolje videle in slišale ter hitreje analizirale informacije. Predvsem jim omogočamo, da aktivno ukrepajo proti napadalcem in nasprotnikom," je poudaril Dobrindt.

Reforma bi BND hkrati omogočila manj omejeno uporabo podatkov, tudi pri tehnologijah, kot sta umetna inteligenca in prepoznavanje obrazov, navaja Politico. Podatke bi lahko hranili dlje, obveščevalna služba pa naj bi v prihodnjih letih dobila tudi več denarja. Nemška vlada je njen letošnji proračun že povečala za približno 26 odstotkov, na 1,51 milijarde evrov.

Nemčija BND obveščevalne službe varnost kibernetski napadi

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KOMENTARJI8

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Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 20.51
Ha,ha, 2 leti BND ni vedel, ali ni hotel vedeti, da so jim Ukrajinci razstrelili Severni tok!
Odgovori
+2
2 0
galeon
12. 08. 2026 20.11
Dve vojne ste že izgubil. Sedaj izgubljate še gospodarsko vojno. Še malo pa boste reveži. In revščina vam je leta 1933 pripeljala Hitlerja. Ostalo ni treba pisat. Če imate željo še 1x bežat od kjerkoli, kar dražite.
Odgovori
+2
4 2
ROMELS
12. 08. 2026 19.50
Podivjanega putina je treba ustaviti,
Odgovori
-3
2 5
Jejzus
12. 08. 2026 18.26
Tuji nasprotniki pravijo ?!. Del vašega članka iz leta 2013: " Der Spiegel poroča, da so ZDA vse od leta 2002 nadzirale mobilni telefon nemške kanclerke Angele Merkel. Spiegel se sklicuje na tajen dokument iz leta 2010, ki razkriva, da so Merklovi prisluškovali še preden je postala kanclerka. Njenim pogovorom pa naj bi prisluškovali tudi letos. Po navedbah sobotne izdaje Spiegla so ameriške obveščevalne agencije za nemško vlado vohunile iz prostorov ameriškega veleposlaništva v Berlinu, kjer so uporabljali zelo napredno opremo. Tednik dodaja, da je NSA tovrstne vohunske centre vzpostavila na približno 80 lokacijah po svetu, od tega 19 v Evropi. Tovrstni centri naj bi se nahajali tudi v Parizu, Madridu, Rimu, Pragi, Ženevi in Frankfurtu. "
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+4
5 1
Sixten Malmerfelt
12. 08. 2026 20.52
Ja Sanchezu in Macronu je na telefon vohunil Maroko s pomočjo izraelskega Pegasusa!
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+1
1 0
Mlecna cesta
12. 08. 2026 17.38
Zdej smo ga pa nasrkal, hehe...
Odgovori
+2
2 0
Shisui
12. 08. 2026 17.37
Tako je to, ko začne vreti povsod okoli. Ob podivjanih psih niti menih ne more spati.
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+3
3 0
Dr Dre
12. 08. 2026 17.33
ŠTAZI 2.0.. 🇩🇪 postaja 1 prava tiranija v Evropi, a sedaj se bojijo svojih ljudi.. 🇺🇲 prisluškuje vsem politikom v EU, popolnoma vsem, serverji so v 🇮🇱..
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+3
5 2
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