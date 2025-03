Konec prehodov za pešce, kot jih poznamo?

Zebre se očitno poslavljajo, vsaj tiste, ki jih poznamo na cestah. Nemci si prizadevajo spremeniti podobo prehodov za pešce. Po dobrih 70-ih letih, odkar so v Nemčiji prvič zarisali bele črte na asfalt, se prebivalci mesta Erfurt ne počutijo več varni, ko prečkajo cesto. Zato so na občini sklenili, da bodo vzorec obrnili za 90 stopinj. Zakaj? Razlog je psihološki, podprli pa so ga tudi študenti urbanističnega načrtovanja. Nova postavitev črt, naj bi v voznikovih očeh predstavljala oviro, pred katero se moraš nujno ustaviti, pojasnjuje stroka.