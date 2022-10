Konec premirja v vojno razdejanem Jemnu

"Posebni odposlanec ZN obžaluje, da danes ni bil dosežen dogovor, saj bi podaljšano premirje zagotovilo dodatne koristi za prebivalstvo," so sporočili iz Grundebergovega urada. Grundberg naj bi pozval obe strani - vlado, ki jo podpira Savdska Arabija, in upornike Huti, ki jih podpira Iran, "naj izpolnijo svojo obveznost do jemenskega ljudstva ter naj si prizadevajo za vsakršno pot do miru."

A kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se strahovi, da se bo v državo vrnila vojna, po neuspešnih pogajanjih že okrepili. Hutijski uporniki, ki jih podpira Iran, so v nedeljo zvečer že tudi znova začeli z grožnjami proti mednarodni koaliciji, ki podpira mednarodno priznano vlado v Sani in na čelu katere so Savdska Arabija in Združeni arabski emirati.