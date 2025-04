Konec 'premirja'

Vladimir Putin in Sergej Sobjanin na velikonočnem bogoslužju v moskovski katedrali

Vladimir Putin je velikonočno prekinitev ognja najavil v soboto po sestanku z načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim. Trajala naj bi 30 ur, iztekla pa je nedelje na ponedeljek opolnoči. "Ni bilo drugih ukazov," je na novinarsko vprašanje o možnem podaljšanju premirja odgovoril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tako ruska kot ukrajinska stran sta v 30 urah, ko naj bi veljalo premirje, večkrat obtožili nasprotno stran o njegovi kršitvi. Rusija naj bi nadaljevala ofenzivo v Donbasu in, kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, v mestu Toreck iz zasede ubila več ukrajinskih vojakov. Na drugi strani Rusija poroča o ukrajinskih napad na obmejnem območju v regijah Kursk in Belgorod.

Ukrajinske lokalne oblasti so prebivalce več ukrajinskih mest, vključno s prestolnico Kijev, po izteku premirja opozorile pred napadi ruskih brezpilotnikov in jih pozvale, naj se nemudoma zatečejo v bližnja zaklonišča. Župan mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine Oleksandr Senkevič je sporočil, da je bilo slišati eksplozije. Guverner regije Vitalij Kim kmalu zatem povedal, da v napadih ni bilo žrtev ali večje škode. V napadih v regiji Dnipropetrovsk na vzhodu države je bila po besedah tamkajšnjega guvernerja poškodovana ena hiša, v tovarni hrane pa je izbruhnil požar. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali ubitih. O eksplozijah so poročali tudi v ruskem Belgorodu.

Le nekaj ur pred iztekom velikonočnega premirja, ki ga je napovedal Putin, je iz ZDA prispel prvi odziv. Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da bi pozdravilo podaljšanje 30-urne prekinitve ognja. Vrh Trumpove administracije je izrazil upanje, da bi lahko Ukrajina in Rusija lahko do konca tedna prišli do dogovora o trajnejšem miru.